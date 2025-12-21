Charlamagne Tha God firma la renovación del acuerdo por cinco años con iHeartMedia

iHeartMedia amplió su relación con el magnate multimedia Charlamagne Tha Dioscopresentador del exitoso programa de radio “The Breakfast Club” y fundador de la red de podcasts The Black Effect, durante cinco años más.

Desde 2010, Charlamagne ha sido coanfitrión de “The Breakfast Club”, que se transmite en Power 105’s de iHeartMedia New York y se distribuye a nivel nacional.

Al anunciar el acuerdo, iHeart lo llamó «una de las personalidades de los medios más bien informadas, autorizadas y distintivas del mundo», que se ha «convertido en una voz crucial e influyente en la cultura estadounidense». Según el nuevo acuerdo plurianual, Charlamagne continuará con su característico estilo de entrevista “desinhibido” en el galardonado programa de radio “The Breakfast Club”, de lunes a viernes de 6 a 10 am, hora del Este, así como en “Weekends With The Breakfast Club”, junto a los coanfitriones DJ Envy, Jess Hilarious y Loren LoRosa.

«Cuando se trata de iHeartMedia, la gratitud siempre será mi actitud», dijo Charlamagne Tha God en un comunicado. «Han creado un espacio para que yo crezca no solo como talento, sino también como ejecutivo y verdadero socio a través de The Black Effect Podcast Network».

Continuó: «Decir que estoy agradecido es quedarse corto. iHeart es la mejor y más grande compañía de audio del planeta y el audio es la base sobre la cual se construirá todo el conglomerado de medios. Podcasting, eventos en vivo, TV/películas y documentales, el cielo es el límite hacia dónde nos dirigimos; y la radio siempre será el centro de todo. Brindemos por una nueva era de crecimiento, impacto y prosperidad».

“The Breakfast Club”, que celebra su hito de 15 años este mes, se ha convertido en “el megáfono de la cultura moderna” y es ampliamente considerado como “el programa matutino de Hip-Hop/R&B contemporáneo más informativo y entretenido de la actualidad”, según iHeartMedia. Los invitados que han aparecido en el programa a lo largo de los años incluyen al presidente Barack Obama, al presidente Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris, Jay-Z, Cardi B, Kendrick Lamar, Kevin Hart, Snoop Dogg, Future, 50 Cent, Lizzo, Will Smith y Alicia Keys. “Weekends With The Breakfast Club” del equipo es un programa semanal de tres horas que presenta una cuenta atrás de las 20 mejores canciones de las listas junto con entrevistas exclusivas. Charlamagne Tha God y “The Breakfast Club” fueron incluidos en el Salón de la Fama de la Radio en 2020.

«Charlamagne ha sido una voz transformadora en audio, redefiniendo lo que significa crear contenido que genere diálogo e impulse el cambio cultural», dijo Rich Bressler, presidente y director de operaciones de iHeartMedia. «A través de ‘The Breakfast Club’ y su creciente red de podcasts, ha amplificado diversas voces, abordado conversaciones difíciles y construido plataformas que continúan resonando con audiencias en todo el país. Su influencia ha ayudado a dar forma al futuro del audio y estamos entusiasmados con lo que nos espera y apreciamos su continua confianza en iHeart».

iHeart y Charlamagne continuarán asociándose en la empresa conjunta, The Black Effect Podcast Network, el editor de podcasts más grande del mundo dedicado a los oyentes negros, que reúne a las principales voces de la cultura negra para estimular conversaciones sobre justicia social, cultura pop, deportes, salud mental, noticias, comedia y más. Lanzado en 2020 y curado por Charlamagne, The Black Effect ha estrenado más de 60 programas, generando alrededor de 11 millones de descargas mensuales y presentando una lista de talentos destacados.

A principios de este año, el podcast de repetición “The Breakfast Club”, que sirvió como programa insignia para el lanzamiento de The Black Effect Podcast Network, superó los mil millones de descargas, uniéndose a una lista muy corta de podcasts que alcanzaron el hito.

Lenard “Charlamagne Tha God” McKelvey también fundó Southland Stories, una productora cinematográfica creada para destacar la narración auténtica e impactante. Fuera de los medios, Charlamagne estableció Mental Wealth Alliance para promover la concienciación sobre la salud mental y proporcionar recursos en comunidades desatendidas.

En el acuerdo con iHeartMedia, Charlamagne Tha God estuvo representado por Ted Chervin en CAA, con asesoría legal brindada por Loan Dang de Del Shaw Moonves Tanaka Finkelstein Lezcano Bobb & Dang. La estrategia financiera y el asesoramiento estuvieron a cargo de Humble Lukanga y Laura Rutebuka de Lifeline Financial Group. El acuerdo se desarrolló en estrecha colaboración con Karen Kinney, socia comercial de Charlamagne desde hace mucho tiempo, de KK Entertainment & Media.