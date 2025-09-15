Chariots of Fire productor David Puttnam para obtener el premio Roma Film Fest

Productor británico David Puttnamcuya larga lista de créditos incluye «carros de fuego», «The Killing Fields» y «The Mission», será honrado por el Festival de Cine de Roma con su premio inaugural de logro de por vida de la industria.

Puttnam, cuyo trabajo se ha ganado un total combinado de 10 Oscar, 10 Globos de Oro, 25 BAFTA y nueve Emmys, así como una Palma d’Or (para «la misión»), recibirá el premio del director y guionista italiano de Gran Bretaña Uberto Pasolini («Full Monte»), quien comenzó su carrera con Puttnam como una ubicación en «Killing Fields» «.» «». «». «». «».

Puttnam, que tiene 84 años, comenzó a producir películas en su Londres natal a principios de la década de 1970 y ha trabajado con directores como Alan Parker, Ken Russell, Adrian Lyne y Ridley Scott, entre otros, pasando algunas de las películas más aclamadas por la crítica y a menudo comercialmente exitosas de las décadas de 1980.

En 1986, Puttnam se mudó a los EE. UU. Para convertirse en CEO de Columbia Pictures y renunció 16 meses después después de que las películas de presupuesto relativamente bajo, como «Hope and Glory» de John Boorman, y «School Daze» de Spike Lee, en lugar de éxitos de taquilla. De vuelta en el Reino Unido, continuó produciendo cine de autorrista como el «Meeting Venus» (1991) de István Szabó, protagonizado por Glenn Close.

Puttnam terminó su carrera cinematográfica en 1997, a los 56 años, y hizo la transición a la política. Fue elegido para la Cámara de los Lores de Gran Bretaña en 1997. Se retiró del parlamento en 2021, pero sigue siendo activo en la educación a través de la educación Atticus, que proporciona seminarios audiovisuales en todo el mundo.

Puttnam ha desempeñado papeles de liderazgo con la Asociación de Distribuidores de Cine del Reino Unido y la Escuela Nacional de Cine and Television. También se desempeña como embajador de UNICEF UK, Embajador Global de la WWF y es profesor asociado en University College Cork.

La vigésima edición del Festival de Cine de Roma se extenderá del 15 al 26 de octubre.