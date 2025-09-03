Chargers QB Justin Herbert recibe un brutal mensaje de Patrick Mahomes

Chargers de Los Ángeles El mariscal de campo Justin Herbert tiene un récord abismal contra Jefes de Kansas City Star Patrick Mahomes. El Oregón Producto en 1-7 contra el jugador de 29 años, y si Los Ángeles desear Para desafiar para un Super Bowl, la incapacidad de vencer a los Chiefs necesita cambiar.

Los Chargers abrirán la temporada 2025 de la NFL el viernes con un juego internacional en Sao Paulo, Brasil. El analista de la NFL de CBS Sports, Leger Douzable, está presionando a Herbert para que tome este patín y salga al pie derecho.

«Si eres Justin Herbert, tienes que estar enfermo y cansado de decir: ‘Patrick Mahomes es mi papá. Él me posee'», » Douzable dijo en CBS Sports HQ. «Eso tiene que estar sonando [in] su cabeza cada año, especialmente Porque es un enemigo divisional. Esos son los juegos que tienes que ganar. La forma más fácil de ganar la división es ganar juegos divisionales.

«Así que este es un gran juego en la Semana 1. Sí, es la Semana 1, pero es un juego divisional. Y a tu punto, 1-7. Eso es lo que eres contra Patrick Mahomes. Eso es lo que dicen tus registros. Eso es lo que dice tu currículum. Solo Justin Herbert puede cambiar eso».

¿Justin Herbert tendrá ayuda contra los Chiefs?

Aunque Herbert lleva ese registro de 1-7 contra Mahomes, no todo es sobre él. La NFL es un deporte de equipo después de todo. No obstante, la posición de mariscal de campo recibe todos los elogios cuando un equipo gana, pero recibe la mayor crítica cuando las cosas salen mal.

En un artículo de NFL.com el 27 de julioEl entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, dijo que cree que el equipo solo mejorará si el reparto de apoyo de Justin Herbert para igualar su nivel de juego.

«Esta es la verdad, la mayor debilidad de Justin Herbert son todos los que él cuenta con la ofensiva (entrenadores, línea ofensiva, creadores de juegos, receptores, corredores) para llegar a su nivel», dijo Harbaugh.

¿Puede mejorar los Chargers QB Justin Herbert?

La temporada pasada, Justin Herbert terminó con 3,870 yardas aéreas, 23 touchdowns y solo cuatro intercepciones. Además, con esta producción de la estrella de Chargers, Harbaugh confía en que un mayor éxito puede seguir al equipo mientras se dirige al año 2 como entrenador de Los Ángeles.

«A él Y Greg Roman, son los arquitectos del delito, lo saben mejor, y creo que eso nos va a pagar buenos dividendos para nosotros «, dijo Harbaugh. «Todo lo que estamos haciendo ahora estamos haciendo por segunda vez, y es claro y obvio eso todos nosotros, tenemos Para poner el trabajo y subir a su nivel.

«Quiero que Justin sea exactamente quien es. Cómo es, hace todo al más alto nivel, es un setter de tono, es el setter de ejemplo».

Herbert, que tiene una exitosa temporada 2025 desde una perspectiva del equipo, comenzará el viernes en Brasil. Con una audiencia nacional observando, en algún momento, el mariscal de campo de los Chargers tiene que superar a Mahomes y Co. y pasar uno sobre los reinantes ganadores de la División Oeste de la AFC.

Si es la misma historia antigua con Mahomes asegurando la victoria, será un importante retroceso para Los Ángeles. No obstante, una victoria sobre los Chiefs pone a los Chargers en un posible asiento del conductor para destronar el reinado de Kansas City sobre la división.