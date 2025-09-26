Chargers OC es honesto al perder $ 5.25 millones de firmas

El Chargers de Los Ángeles son uno de los seis equipos restantes con un récord invicto después de tres semanas, pero viene con un peaje.

Los Ángeles actualmente tiene la sexta ofensiva de puntuación más alta y estará sin uno de sus fichajes más notables de la agencia libre de este año después de sufrir una lesión en la temporada.

Correr Back Najee Harris ha sufrido un tendón desgarrado de Aquiles que lo obligará a salir por el resto de la temporada. Harris firmó un contrato de un año con la organización y perderá $ 4 millones en incentivos.

El primero Pittsburgh Steeler estaba compartiendo instantáneas en el backfield con 2025 selección de draft de primera ronda Omarion Hampton Antes de sufrir su lesión en la semana 3.

El cuerpo técnico de los Bolts se abrió sobre la pérdida de Harris el jueves.

Coordinador ofensivo al perder a Najee Harris

Najee Harris y Omarion Hampton fueron los únicos dos corredores que recibieron una jugada para los Chargers esta temporada hasta ahora.

Se le preguntó al coordinador ofensivo de los Chargers, a Greg Roman, sobre el Pérdida de Harris después de la semana 3. Esto es lo que tenía que decir sobre perder al jugador:

«Doloroso. Doloroso. Me sentí como si estuviéramos rascando la superficie con Najee. Desafortunadamente, eso (la lágrima de Aquiles) sucedió. Va a tener mucho cuidado, rehabilitación y regresar».

«Esa es difícil. Y ahora es todo manos a Deck para tratar de mejorar eso e incluso salir de la balanza allí. Habrá mucha competencia allí en el corredor. Emocionado de ver cómo se desarrolla eso».

Hampton ha estado apresurando la mayor parte de la carga por tierra, ya que Harris regresaba de una lesión ocular que sufrió antes del campamento de entrenamiento.

En sus tres juegos jugados para los Chargers de Los Ángeles, Harris corrió para 61 yardas en 15 acarreos y tuvo 3 recepciones para 25 yardas.

Boldo papel para el novato

Con Najee Harris ahora puesto en la reserva lesionada, el corredor novato Omarion Hampton ahora tendrá la mayor parte de la carga de carrera para los Chargers de Los Ángeles.

Hampton ha registrado 142 yardas hasta ahora en su año de novato y ha sido una amenaza en el juego de recepción, transportando 73 yardas en 9 atrapadas.

El único corredor en la lista de 53 hombres de los Chargers es Haskins de Hassanquien ha estado recibiendo instantáneas en la ofensiva, pero ha encontrado valor como especialista en regreso para la organización. Haskins tiene 141 yardas de regreso en Six Kick Returns.

Los Ángeles no ha hecho un movimiento para firmar otro corredor después de la lesión de Harris. Actualmente, el equipo tiene dos corredores, incluido uno con varios años de experiencia, en el equipo de práctica y probablemente elevará uno.

Principalmente, Hampton será la ventaja de los Bolts. Ahora, será hora de que Jim Harbaugh y Greg Roman planifiquen alrededor del novato para aprovecharlo al máximo.