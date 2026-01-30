Charades aborda el thriller familiar ‘Bloodsuckers’ del productor Midsommar

Empresa de ventas con sede en París Charadas (“Urchin”) se ha embarcado en “Bloodsuckers”, un thriller familiar que marca el segundo largometraje de Elin Grönblom (“Ella and Friends”).

Actualmente en posproducción, la película se exhibirá hoy en Works in Progress del Festival de Cine de Gotemburgo y Charades la presentará oficialmente en el EFM, donde se presentará un carrete promocional a los compradores.

“Chupasangre” es producida por Mylla Filmsun ambicioso sello de cine y televisión de género lanzado por Patrik Anderssoncuyos créditos incluyen “Midsommar” de Ari Aster y Jakob Abrahamsson, quien anteriormente trabajó en NonStop Entertainment.

La historia sigue a Johanna (38), que se va de vacaciones con su familia a unas merecidas vacaciones. «Una visita al profundo bosque escandinavo la deja atraída por un fascinante pantano oscuro, donde los implacables mosquitos parecen despertar algo dentro de ella. A medida que sus picaduras se afianzan, sus instintos de autoconservación emergen, transformándola en una madre llevada a los extremos para finalmente encontrar algo de paz y tranquilidad», se lee en la sinopsis.

Grönblom es una prometedora cineasta escandinava que se graduó con una Maestría en Cine de la Academia de Cine de Nueva York e hizo su primer largometraje, “Ella and Friends”, después de haber dirigido varios cortometrajes aclamados, incluido “My Dad’s an Alien!” y «Amor de peces de colores».

Andersson y Abrahamsson, que producen a través de su vehículo de cuatro años Mylla Films, dijeron: «Estamos encantados de estar en manos de Charades y de ver la película lanzada al mercado internacional con el socio más fuerte posible para una película como esta; su amor por el cine audaz y dirigido por directores lo convierte en el hogar perfecto para la película».

«‘Bloodsuckers’ destaca por su singular mezcla de thriller psicológico, humor negro y un inquietante retrato de la vida familiar, exquisitamente elaborado y ejecutado por Elin Grönblom y Johanna Sonck; resulta profundamente escandinavo y sorprendentemente universal. Es una película que llegará a casa, dondequiera que esté, y estamos encantados de presentarla al mercado internacional en EFM».

Cofundador de Charadas Carole India dijo: “Queríamos ser parte de tan pronto como escuchamos su discurso, la película combina todo lo que amamos en el cine escandinavo (muy) humor negro, crítica social aguda y estudio cercano de los personajes, y asume de manera refrescante la sacro-santa institución de la familia”. «Estamos ansiosos por llevar la voz radical pero divertida de Elin al público», añadió Baraton.

La cartera de desarrollo de películas de Mylla incluye “Devastation” (“Förhärjelsen”) de Michael Marcimain y “Before They Were Gods” de Måns Mårlind con Nick Cave y Joakim Thåström.

El proyecto cuenta con el respaldo de Film i Väst, Sveriges Television, Good Hand Production y Nonstop Winning Formula, con el apoyo del Swedish Film Institute (comisionada Hanna Sohlberg), Finland Film Foundation, Nordisk Film & TV Fond, Svenska Kulturfonden y Amos Andersons Fond; en asociación con YLE, Cinemanse, Nonstop Entertainment, MAEQ Studios y Peter Harrysson Media Invest. “Bloodsuckers” fue producida como parte de una iniciativa del Instituto de Cine Sueco y la Televisión Sveriges llamada Moving Suecia.