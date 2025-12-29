Chappell Roan da marcha atrás en los elogios de Brigitte Bardot por las opiniones de extrema derecha

Chappell Roan alabado Brigitte Bardot al enterarse de la muerte de la actriz francesa, pero ahora ha retrocedido esos comentarios, luego de recibir algunas críticas de los fanáticos que informaron a la cantante que la fallecida estrella francesa era famosa por sus opiniones de derecha que llevaron a condenas por incitar al odio en los tribunales franceses.

«Mierda, no sabía toda esa locura que representaba el Sr. Bardot», escribió Roan el lunes en una publicación de Instagram Stories. «No apruebo esto. Es muy decepcionante aprenderlo».

No fue sorprendente que Roan tuviera al menos algunos elogios para Bardot, ya que la nombró en la primera línea de una de sus canciones más famosas, “Red Wine Supernova”, que comienza con la letra: “Ella era una playboy, Brigitte Bardot / Ella me mostró cosas que yo no sabía”. Aún así, fue una sorpresa para algunos devotos de Roan que ella no calificara eso con una negación o al menos un reconocimiento de las opiniones sociales extremadamente polarizadas por las que Bardot se hizo más famoso más adelante en la vida. El mensaje de seguimiento de Roan alegaba ignorancia de lo que algunos fanáticos considerarían el lado oscuro de Bardot.

“Descanse en paz, señora Bardot”, decía el mensaje inicial de Roan el domingo. «Ella fue mi inspiración para la supernova del vino tinto».

La reputación de Bardot se ha fracturado en las décadas posteriores a su apogeo en la década de 1960 como símbolo sexual cinematográfico que también apareció en películas artísticas como “Contempt”. Fuera del ámbito del cine, algunos la recuerdan mejor por su activismo animal y por fundar la Fundación Brigitte Bardot en la década de 1980 para defender los derechos de los animales. Otros la conocen principalmente por sus declaraciones contra los musulmanes en la vida europea, ya que Bardot estaba convencidodoacusado cinco veces en Francia de incitar al odio racial.

Escribió Le Monde en recuerdo de Bardot el lunes: «Brigitte Bardot, la actriz, era conocida por ‘Le Mépris (Desprecio)’; Bardot, la figura política, encarnaba el odio racial. Condenada cinco veces por incitar al odio racial, Bardot siguió siendo, durante tres décadas, una excepción en la cultura francesa: la única celebridad que defendió abiertamente a la extrema derecha».

Le Monde añadió: “Su defensa de los animales iba de la mano de su islamofobia”. Bardot primero levantó la voz para escribir una carta sobre la matanza de animales en la festividad musulmana de Eid al-Kebir, y finalmente llevó esa objeción mucho más allá. «Matan a mujeres y niños, a nuestros monjes, a nuestros funcionarios, a nuestros turistas y a nuestras ovejas, un día nos matarán a nosotros y lo habremos merecido», escribió al prever una «Francia musulmana».

Bardot había estado casada desde la década de 1990 con Bernard d’Ormale, quien se desempeñó como asesor de Jean-Marie Le Pen, fundador del ultraderechista Frente Nacional.

Roan está lejos de ser el único cantante popular que ha mencionado a Bardot en una canción, como una referencia icónica, aunque no necesariamente profundamente personal. Olivia Rodrigo comparó el tema de su canción “Lacy” con “Bardot encarnado”. Remontándonos a 1963, Bob Dylan escribió las líneas de su álbum “Freewheelin’ Bob Dylan”: “Bueno, mi teléfono sonó y no paraba / Es el presidente Kennedy llamándome / Dijo: Amigo mío, Bob, ¿qué necesitamos para hacer crecer el país? / Le dije, mi amigo John, Brigitte Bardot…”