Channing Tatum y ‘Roofman’ se presentarán a los Globos de Oro en comedia

Paramount Pictures presentará la película policial “Roofman”, que agradó al público, para su consideración en la categoría de mejor película – musical o comedia en la 83ª edición anual de los Golden Globe Awards. Variedad ha aprendido exclusivamente.

La película, dirigida por Derek Cianfrance y protagonizada por Channing Tatum y Kirsten Dunstha ido ganando impulso en la temporada de premios desde su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde recibió una rara ovación de pie.

Basada en la increíble historia real de Jeffrey Manchester, “Roofman” sigue a un ex guardabosques del ejército (Tatum) que comienza a robar restaurantes McDonald’s cortando sus techos y luego se esconde dentro de un Toys “R” Us durante meses después de escapar de la prisión. La historia da un giro cuando Manchester se enamora de una madre soltera, Leigh (Dunst), lo que desencadena un encantador pero lleno de suspenso juego del gato y el ratón.

Tatum se presentará como actor principal (comedia o musical). Si es nominado, marcaría el primer reconocimiento importante en su carrera para el actor, a pesar de un amplio trabajo en películas de comedia, acción y drama como “Foxcatcher” y la serie “Jump Street”. Su actuación ha sido ampliamente aclamada como la mejor de su carrera y le valió un premio TIFF Tribute Performer.

Dunst, cuatro veces nominada al Globo de Oro, será nominada como actriz de reparto. Su papel como Leigh también ha sido muy elogiado por su profundidad emocional y su ritmo cómico. La película también cuenta con un elenco que incluye a Peter Dinklage, LaKeith Stanfield, Juno Temple y Uzo Aduba, todos los cuales se presentarán en sus respectivas categorías de actuación secundaria.

Múltiples votantes del Globo de Oro y audiencias internacionales han proyectado “Roofman” en festivales en Toronto, Grecia, Bélgica, Suiza y Londres, además de su estreno en Estados Unidos en Los Ángeles. La abrumadora recepción se ha centrado en el humor inesperado y la originalidad tonal de la película, a pesar de sus orígenes en un crimen real.

Antes del estreno en Toronto, la película aterrizó Tatum y Cianfrance en la portada de Variedades Problema TIFF.

Cianfrance, quien coescribió el guión con Kirt Gunn, será presentado para consideración de director y guión. Cianfrance ganó el premio DGA por dirigir comerciales de Nike Gold y Powerade en 2016, y nominó al Oscar y al WGA por el drama “Sound of Metal” (2020), que compartió con los coguionistas Darius Marder y Abraham Marder. Algunos de sus otros títulos notables del pasado incluyen el drama criminal «The Place Beyond the Pines» (2012) y la cruda historia de amor «Blue Valentine» (2010), que recibió una nominación a mejor actriz para Michelle Williams.

Actualmente certificado como fresco en Rotten Tomatoes con una calificación del 84%, “Roofman” se estrenó a nivel nacional el 10 de octubre.

Las nominaciones a los Globos de Oro se anunciarán el 8 de diciembre. Las predicciones actualizadas se encuentran a continuación.

techador

Mejor película (drama)

“Hamnet” (Funciones de enfoque) ***

“Una casa de dinamita” (Netflix)

«Fue sólo un accidente» (neón)

“El agente secreto” (neón)

“Valor sentimental” (Neón)

“Pecadores” (Warner Bros.)

Alternativa: “Springsteen: Líbrame de la nada” (20th Century Studios)

Mejor Película (Comedia o Musical)

“Bugonia” (Características de enfoque)

“Jay Kelly” (Netflix)

“Marty Supremo” (A24)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

“El testamento de Ann Lee” (Searchlight Pictures)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Alternativo: «¿Está encendida esta cosa?» (Imágenes del reflector)

Actor (Drama)

Colin Farrell, “Balada de un jugador pequeño” (Netflix)

Ethan Hawke, “Luna Azul” (Sony Pictures Classics)

Dwayne Johnson, “La máquina aplastante” (A24)

Michael B. Jordan, “Pecadores” (Warner Bros.)

Wagner Moura, “El agente secreto” (Neón) ***

Jeremy Allen White, “Springsteen: Líbrame de la nada” (20th Century Studios)

Suplente: Joel Edgerton, “Train Dreams” (Netflix)

Actor (Comedia o Musical)

Will Arnett, «¿Está encendida esta cosa?» (Imágenes del reflector)

Timothée Chalamet, “Marty Supremo” (A24) ***

Leonardo DiCaprio, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Ethan Hawke, “Luna Azul” (Sony Pictures Classics)

Hugh Jackman, “Song Sung Blue” (Focus Features)

Channing Tatum, “Roofman” (Paramount Pictures)

Suplente: Jesse Plemons, “Bugonia” (Focus Features)

Actriz (Drama)

Jessie Buckley, “Hamnet” (Funciones de enfoque) ***

Renate Reinsve, “Valor sentimental” (Neón)

Julia Roberts, “Después de la caza” (Amazon MGM Studios)

Sydney Sweeney, “Christy” (Black Bear Pictures)

June Squibb, “Eleanor la Grande” (Sony Pictures Classics)

Tessa Thompson, “Hedda” (Amazon MGM Studios)

Suplente: Jennifer Lawrence, “Die My Love” (Mubi)

Actriz (Comedia o Musical)

Laura Dern, «¿Está encendida esta cosa?» (Imágenes del reflector)

Cynthia Erivo, “Wicked: For Good” (Universal Pictures) ***

Kate Hudson, “Song Sung Blue” (Focus Features)

Chase Infiniti, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Amanda Seyfried, “El testamento de Ann Lee” (Searchlight Pictures)

Emma Stone, “Bugonia” (Focus Features)

Suplente: Rose Byrne, “Si tuviera piernas te patearía” (A24)

Actor de reparto

Benicio Del Toro, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Jacob Elordi, “Frankenstein” (Netflix)

Paul Mescal, “Hamnet” (Funciones de enfoque)

Sean Penn, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Adam Sandler, “Jay Kelly” (Netflix)

Stellan Skarsgård, “Valor sentimental” (Neón) ***

Suplente: Delroy Lindo, “Sinners” (Warner Bros.)

Actriz de reparto

Emily Blunt, “La máquina aplastante” (A24)

Elle Fanning, “Valor sentimental” (Neón)

Ariana Grande, “Wicked: For Good” (Universal Pictures)

Regina Hall, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Gwyneth Paltrow, “Marty Supremo” (A24)

Teyana Taylor, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Suplente: Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value” (Neón)

Logro cinematográfico y de taquilla

“F1” (Películas originales de Apple/Warner Bros.)

“Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” (Marvel Studios)

“Cazadores de demonios del Kpop” (Netflix)

“Lilo y Stitch” (Walt Disney Pictures)

“Una película de Minecraft” (Warner Bros.)

“Pecadores” (Warner Bros.) ***

“Superman” (Estudios DC)

“Wicked: Para siempre” (Universal Pictures)

Alternativo: “Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final” (Paramount Pictures)

Dirigente

Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.) ***

Jon M. Chu, “Wicked: For Good” (Universal Pictures)

Ryan Coogler, “Pecadores” (Warner Bros.)

Mona Fastvold, “El testamento de Ann Lee” (Searchlight Pictures)

Jafar Panahi, “Fue sólo un accidente” (Neón)

Chloé Zhao, “Hamnet” (Focus Features)

Suplente: Josh Safdie, “Marty Supreme” (A24)

Guión

“Hamnet” (Focus Features) – Maggie O’Farrell y Chloé Zhao

“Marty Supremo” (A24) – Ronald Bronstein y Josh Safdie

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Paul Thomas Anderson

“El agente secreto” (Neón) — Kleber Mendonça Filho

“Valor sentimental” (Neón) – Joachim Trier y Eskil Vogt ***

“Pecadores” (Warner Bros.) – Ryan Coogler

Alternativo: “Jay Kelly” (Netflix) – Noah Baumbach, Emily Mortimer

Partitura original

“Bugonia” (Funciones de enfoque) – Jerskin Fendrix

“Hamnet” (Funciones de enfoque) – Max Richter

«Hedda» (Amazon MGM Studios) – Hildur Guðnadóttir

“Una casa de dinamita” (Netflix) – Volker Bertlemann

“Una batalla tras otra” (Warner Bros.) – Jonny Greenwood

“Pecadores” (Warner Bros.) – Ludwig Göransson ***

Alternativa: “Wicked: For Good” (Universal Pictures) – John Powell, Stephen Schwartz

Canción original

“F1” (Apple Original Films/Warner Bros.) — “Drive” de John Mayer, Ed Sheeran, Blake Slatkin

“KPop Demon Hunters” (Netflix) – “Golden” de EJAE y Mark Sonnenblick ***

“KPop Demon Hunters” (Netflix) – “Cómo suena” de EJae

“Sinners” (Warner Bros.) — “Te mentí” de Ludwig Göransson y Raphael Saadiq

“Train Dreams” (Netflix) — “Train Dreams” de Nick Cave y Bryce Dessner

“Wicked: For Good” (Universal Pictures) – “La chica de la burbuja” de Stephen Schwartz

Alternativo: “Travelin’” de “Sinners”

Característica animada

“Arco” (Neón)

“Elio” (Pixar)

“En tus sueños” (Netflix)

“Cazadores de demonios del KPop” (Netflix) ***

“La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia” (GKids)

“Zootopia 2” (Walt Disney Pictures)

Alternativo: “The Bad Guys 2” (DreamWorks Animation)

Idioma no inglés

“Fue solo un accidente” (neón) – Francia ***

“No hay otra opción” (neón) – Corea del Sur

“Nueva Ola” (Netflix) – Francia

“El agente secreto” (Neón) – Brasil

“Valor sentimental” (neón) – Noruega

“La Voz de Hind Rajab” (Distribuidor estadounidense por determinar) — Túnez

Suplente: “Sirāt” (España)

Pódcast del año

“Llámala papá”

“Buen rato con Amy Poehler” ***

“Sin inteligencia”

“La experiencia Joe Rogan”

“Este fin de semana pasado con Theo Von”

«Primero desde NPR»

Alternativo: “Pod Save America”

