Channing Tatum y ‘Josephine’ de Gemma Chan se venden a Sumerian Pictures

“josefina”, un thriller psicológico protagonizado Channing Tatum, Gemma Chan y el debutante Mason Reeves, ha sido adquirido para Estados Unidos por Sumerian Pictures en un competitivo acuerdo de siete cifras.

Sumerian, que fue fundada por Ash Avildsen como un estudio creativo independiente dirigido por artistas y recientemente se expandió a la distribución de películas, se ha comprometido a realizar un importante estreno en cines y una campaña de premios para la película.

“Josephine” hizo su estreno mundial en el Sundance de este año, haciendo llorar a los miembros de la audiencia y convertirse en la primera sensación del festival. Su debut internacional está previsto para la próxima semana en el Festival de Cine de Berlín. El desgarrador drama es una obra de ficción autobiográfica de la escritora y directora Beth de Araújo sobre una niña de 8 años que presencia una violación en Golden State Park. El representante de De Araújo en pantalla es Reeves, a quien descubrió recorriendo un mercado de agricultores en su San Francisco natal. Tatum y Chan interpretan a los padres de Josephine, quienes deben superar el trauma de la niña en medio de la búsqueda de justicia para el sobreviviente. Los A-listers también sirvieron como productores del proyecto.

«Fue mágico cuando llegó la cinta de su audición», dijo el cineasta, uno de los Variedades 10 directores a seguir para 2026, dijo Variedad sobre Reeves. «Ella nunca ha actuado antes, pero es una persona increíblemente inteligente y emocionalmente inteligente».

«Me complace ver que Sumerian ha surgido como una nueva distribuidora, formada por personas que aman las películas y están comprometidas a invitar al público a las salas», dijo de Araújo en un comunicado.

Avildsen y el presidente de Sumerian Pictures, Rob Williams, que negoció el acuerdo con WME Independent y CAA Media Finance, añadieron que «Josepihne» es «una película apasionante, profundamente emotiva y poderosa que merece todos los elogios y elogios que ya ha recibido de Sundance. Estamos muy emocionados de trabajar con Beth de Araújo y todo el equipo para llevar esto al público con Sumerian Pictures».

La próxima lista de estrenos teatrales de Sumerian Pictures incluye la comedia romántica "Mile End Kicks", "The Wolf, the Fox and the Leopard" de David Verbeek, "Broken Voices" de Ondřej Provazník y "Horsegirls" dirigida por Lauren Meyering.

El emotivo estreno de "Josephine" en Park City el 23 de enero marcó una experiencia de círculo completo para De Araújo, ya que desarrolló el material a través del laboratorio de directores del Instituto Sundance. La directora se secó las lágrimas cuando fue recibida en el escenario del Eccles con una gran ovación; la multitud continuó aplaudiendo y vitoreando mientras el elenco se unía a ella y Tatum levantaba a su diminuta coprotagonista para hacerla girar con alegría.

“Puede sonar extraño usar la palabra ‘sutil’ para describir una película que comienza con un asalto brutal y, sin embargo, de Araújo sobresale en la construcción de una experiencia humana universal a partir de detalles increíblemente específicos (ya sean extraídos de la memoria, la investigación o su imaginación)”. Variedades Peter Debruge escribió en su revisar de la película, donde también elogió a los actores por sus interpretaciones poderosas y llenas de matices.

“Josephine” es el segundo largometraje de Araújo después del thriller de una sola toma, “Soft & Quiet” de 2022, que debutó en SXSW y posteriormente fue adquirido por Blumhouse. La película fue estrenada ese otoño por Momentum Pictures.