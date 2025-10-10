Channing Tatum sobre Jump Street 3 y su ‘Gambito’ con clasificación R

Channing Tatum Sabe un par de cosas sobre la paciencia, especialmente cuando se trata de construcción.

«Renovaciones, hombre», dice, sacudiendo la cabeza. «He estado renovando mi casa durante casi dos años y medio. Ha sido simplemente una pesadilla».

El actor se queja de las demandas y la pérdida de dinero, pero detrás de la frustración, hay un trasfondo revelador: la resistencia. La misma persistencia tenaz que lo ayudó a superar una agotadora remodelación de la casa define su trabajo en “techador”, una película inspirada en la historia de la vida real de Jeffrey Manchester, un hombre que robó en varios restaurantes McDonald’s y, cuando fue arrestado, escapó repetidamente de prisión y encontró refugio en un Toys “R” Us.

Le cuento a Tatum que mi primer trabajo fue en McDonald’s cuando tenía 16 años y ganaba 5,15 dólares la hora, el salario mínimo en ese momento. Casi una década después, más o menos en la época en que tienen lugar los acontecimientos de “Roofman”, yo estaba trabajando en Toys “R” Us en Nueva Jersey como supervisor de recursos humanos (los acontecimientos de la película tienen lugar en Carolina del Norte). Fui responsable de la contratación durante la temporada navideña, cuando la empresa obtenía entre el 80% y el 90% de sus ingresos anuales. En una escena, el coprotagonista de Tatum, Peter Dinklage, que interpreta al gerente de la tienda, incluso menciona la misma estadística. Parte de mi trabajo en aquel entonces era despedir a casi todos esos empleados temporales en la víspera de Año Nuevo, aproximadamente entre el 95% y el 99% de ellos.

La ironía no se le escapa a Tatum. El hombre que alguna vez vendió colonia en Macy’s, trabajó en comida rápida y se desnudó en clubes nocturnos de Florida ahora interpreta a un fugitivo que convierte un espacio comercial en su prisión y su patio de recreo. “¡Qué lado oscuro de Toys “R” Us que no sabía que existía!” Él se ríe, antes de detenerse con una sonrisa. «Es el tipo de historia que parece absurda y humana al mismo tiempo. Eso es lo que Derek [Cianfrance] lo hace mejor. Encuentra el corazón en el caos”.

La actuación se encuentra entre las mejores de Tatum, la culminación de una carrera que se ha ido construyendo silenciosamente hasta este momento. Desde su debut en “Una guía para reconocer a tus santos” hasta su crudo trabajo en “Foxcatcher”, Tatum ha equilibrado durante mucho tiempo el carisma de una estrella de cine con una intensidad conmovedora y magullada. En “Roofman”, lleva esa dualidad a su punto más vulnerable hasta el momento. Podría conseguirle una nominación al Globo de Oro y tal vez convertirlo en un candidato oscuro para llamar la atención del Oscar si toca las fibras adecuadas.

“Hizo cosas malas”, reconoce Tatum. «Pero no es malvado. Es divertido, encantador, delirante y sobrevivió al confinamiento solitario durante casi una década. Eso le hace algo a una persona».

Tatum aún no ha conocido al verdadero Manchester, que sigue encarcelado en Carolina del Norte, pero planea conocerlo. «Dijo algo que se me quedó grabado: ‘Cuando soy Happy Jeff, todo es genial. Pero cuando rompen el trato, cuando no me dan lo que se supone que debo tener, aparece Bad Jeff’. Esa es una simple verdad. Todos tenemos un Bad Jeff en algún lugar dentro de nosotros”.

Trabajar con Cianfrance, quien coescribió el guión con Kirt Gunn, resultó ser una de las experiencias más inmersivas de su carrera. «Derek es probablemente el director que más ama la interpretación con el que he trabajado», dice Tatum. «Primero piensa en el personaje y luego construye el mundo que lo rodea desde adentro hacia afuera».

El proceso de Cianfrance fue exigente, poco ortodoxo, pero siempre agradable. “Él decía: ‘Dame el de Seinfeld; habla con las manos todo el tiempo’. O, ‘Denme la versión de Buster Keaton, denme la versión de Jerry Lewis’”, dice Tatum riendo. «Haríamos una toma silenciosa en la que solo pensamos en las palabras. Les garantizo que hay una versión muda de esta película».

Derek Cianfrance y Channing Tatum en la fiesta de portada de Variety en TIFF. Michelle Quance/Variedad

Lo contrario de Tatum es el nominado al Oscar Kirsten Dunst (“The Power of the Dog”), interpretando al interés amoroso y ancla emocional de Manchester. “Me aterrorizaba trabajar con ella”, admite. «Es una de nuestras mejores actrices vivas y la gente lo olvida porque hace que parezca sencillo».

Dunst ofrece lo que Tatum llama una actuación «lenta, precisa y devastadora». Cianfrance mantuvo a la pareja separada intencionalmente hasta que filmaron su primera escena juntos. «En el momento en que la miré a los ojos, todo el nerviosismo desapareció», dice Tatum. “Pensé: ‘Ella me va a hacer sentir mejor’”.

Como lo hizo en el drama psicológico de Bennett Miller «Foxcatcher», Tatum volcó cada parte de sí mismo en «Roofman». Recuerda su experiencia con su coprotagonista Mark Ruffalo años antes: «Nos abrazamos y lloramos durante minutos. Esa película fue una meditación sobre el sufrimiento. Nunca había dado tanto de mí a un papel, hasta este».

Cuando la conversación gira en torno a artistas generados por IA como Tilly Norwood, Tatum hace una pausa. «Lo odio instintivamente», dice antes de compartir una interesante metáfora. «Pero cada innovación en el arte ha causado pánico. Cuando apareció la pintura acrílica, los pintores al óleo dijeron que no era arte real. Al final, es sólo otra herramienta. Aún así, espero que los humanos siempre quieran ver real humanos; sentir lo que hay en la pantalla que de hecho duele y respira”.

La agenda de Tatum sigue ocupada. Se ilumina cuando el tema gira en torno a Gambit, el personaje de X-Men largamente retrasado que una vez intentó darle vida en una película en solitario antes de la fusión de Disney y Fox. Su breve cameo en “Deadpool and Wolverine” de Shawn Levy finalmente le dio una idea de lo que podría haber sido. «Fue el cosplay de mayor riesgo de todos los tiempos», dice, vertiginoso y emocionado. «Miré a mi alrededor y vi a Deadpool, Wolverine, Blade… y estaba allí en pleno Gambito. Tuve ese momento de niño fuera del cuerpo». En cuanto a lo que viene después, Tatum insinúa que Marvel «tiene ideas» para el futuro del personaje. «Si los fans realmente lo quieren, creo que hay un mundo en el que Gambit finalmente podría obtener lo que le corresponde».

Cuando se le preguntó si la película «Gambit», perdida hace mucho tiempo, algún día podría resurgir de las cenizas, Tatum sonríe. “Mira… si hubiéramos hecho nuestra versión para Fox, ese guión nunca se habría hecho. alguna vez. Era una comedia romántica con clasificación R. Y cuando digo clasificación R, me refiero a que fue «Por eso», dice. «Hicimos de Gambit el tipo de personaje que sólo podría existir en una película con Deadpool. ¡Teníamos mutantes teniendo sexo! Fue salvaje, en toda regla. Eso es algo que Marvel y Disney nunca harían. No siempre sabes qué será Disney, pero definitivamente sabes lo que es. no va a ser. Es no va a ser horror. No será sexo. Pero creo que Marvel necesita ese tipo de diversidad tonal; algo para equilibrar el otro lado. Gambit es una gran oportunidad para eso. Hay tantas cosas que puedes hacer con él, y poco a poco se está incorporando a la psique de Marvel. Es fascinante y creo que algún día lo descubrirán”.

Sonríe, imaginando otra versión de la película. “¿Si Derek Cianfrance lo hubiera dirigido? Hombre, habría sido ‘Henrich’. No piensa en términos de efectos especiales. Él diría: ‘¿Por qué tiene que tirar autos? ¿Por qué no podemos hacerlo de forma práctica?’ Así es como funciona su cerebro. Siempre con los pies en la tierra, siempre humano”.

“21 Salto de la calle» ©Columbia Pictures/cortesía de Everett Co / Everett Collection

La chispa se apaga ligeramente cuando la conversación gira en torno a la postergada secuela de “21 Jump Street”. A pesar de lo que Tatum llama «sinceramente, el mejor guión que he leído jamás para Jonah y para mí». [Hill]”, el proyecto se ha estancado repetidamente en su desarrollo, agobiado por lo que él describe como presupuestos desmesurados y honorarios de productores que lo siguen hundiendo.

«Me preguntan más sobre ‘Jump Street 3’ que sobre cualquier otra película que haya hecho en la faz del planeta», dice Tatum. «No creo que eso suceda nunca. El problema son los gastos generales. Costaría tanto como el presupuesto real de la película, si no más, debido a todos los productores involucrados. Simplemente es demasiado pesado. Se cae cada vez».

Según Tatum, él, Hill y los directores Phil Lord y Chris Miller acordaron honorarios de productor más bajos. El punto conflictivo, dice, sigue siendo la compensación del productor Neal H. Moritz, que ha hecho que el proyecto sea financieramente inviable. «El precio de Neal por los honorarios del productor es enorme», comparte Tatum. «Y para ser honesto, eso es lo que lo está matando».

La primera película recaudó 201 millones de dólares en todo el mundo en 2012, seguida de 331 millones de dólares por la secuela de 2014. Sin embargo, a pesar de varios intentos, incluido un crossover desechado con “Men in Black”, Sony y los realizadores han luchado por hacer despegar una tercera entrega.

Lo siguiente para el actor es viajar a Australia para protagonizar «Cockroach», dirigida por el director de «Capitán Fantástico» Matt Ross, que él llama «el papel de su vida. Tres películas en una, y totalmente loca».

Mientras terminamos, Tatum sale del Variedad oficinas y paradas en el pasillo, donde una foto enmarcada de Andrew Garfield y Ryan Reynolds de su Estudio de variedades: actores en rodaje de actores le llama la atención. Sacando su teléfono, graba un divertido vídeo dirigido a Reynolds. «¿Por qué estás en este auto? ¿A dónde conduces?» bromea, sonriendo mientras camina hacia la salida: una estrella de cine que todavía encuentra humor en la locura de Hollywood. “Estoy seguro de que le encantará”, mientras envía el mensaje de texto.