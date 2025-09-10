Channing Tatum rechazó a Guillermo del Toro Beauty and the Beast Remake

Channing Tatum era casi la estrella de un Guillermo del Toro cuento de hadas.

En una entrevista reciente con Feria de VanidadTatum dijo que le ofrecieron el papel de la bestia en el recuento de Del Toro de «La belleza y la bestia». Sin embargo, debido a que la estrella de «Roofman» «solo tenía un bebé» en ese momento y el guión de la película no estaba «totalmente allí», rechazó el papel. Tatum mira hacia atrás en la decisión como «uno de los mayores errores» de su carrera.

«Uno de los mayores errores de mi carrera: Guillermo del Toro quería hacer ‘belleza y bestia’, su versión de la bestia», recordó Tatum. «Y había tenido un bebé, estaba en una película que me estaba matando absolutamente, y el guión aún no estaba totalmente allí. Estaba en un lugar en mi cabeza que pensaba, ‘No creo que pueda hacer esto ahora mismo’. Fue el mayor error, porque soy el mayor fanático de Guillermo.

Tatum no se perdió nada desde que la película nunca se hizo. Eventualmente espera que pueda corregir su error y trabajar con el tres veces ganador del Oscar.

«Tiene mil millones de otras cosas que quiere hacer», agregó Tatum. «Es un creador así. Probablemente nunca me perdonaré en eso, pero espero que trabajemos juntos algún día».

Del Toro actualmente está haciendo las rondas con su última epopeya de fantasía «Frankenstein«Que invocó un extasiado Ovación de pie de 13 minutos en su debut en el Festival de Cine de Venecia. La película está protagonizada por Oscar Isaac como el titular científico loco y Jacob Elordi como su creación grotesca.

Mientras que Venecia estaba interesada en la última de Del Toro, Variedad El crítico de cine Peter DeBuge fue tibio. Él escribió en su reseña«[Del Toro’s] El enfoque empático se siente menos revolucionario en ‘Frankenstein’, ya que la mayoría de las versiones de la historia de Shelley se sienten para el bruto, a diferencia de su creador (interpretó menos como un científico que un artista torturado por un Oscar Isaac de pelo largo). Boris Karloff lo encarnó como una figura trágica, agachada por el lago con la niña, ingenua al peligro que representa para los demás. Ahora tenemos a Jacob Elordi, que parece un deportista emo o un soldado herido, lo cual es en parte cierto, ya que ha sido reconstruido de los cadáveres de varios «.