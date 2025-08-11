Channing Tatum, Rebecca Wang Únete a ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle’

Channing Tatum Y Rebecca Wang se ha unido al elenco de voz de Dub en inglés de «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle».

Se unen al elenco original de Voice English Dub de la serie de anime «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba».

El elenco que regresa incluye a Zach Aguilar como el protagonista Tanjiro Kamado, Abby Trott como Nezuko Kamado, Bryce Papenbrook como Inomikoa y Erika Harlacher como Shinobu Kocho. Tatum (Roofman) se unirá como la voz de Keizo con Rebecca Wang como la voz de Koyuki.

«Estamos encantados de dar la bienvenida al querido elenco de voz en inglés que repite sus roles para ‘Infinity Castle'», dijo Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo de Commerce Global. «Sus voces icónicas han contribuido enormemente a la admiración de los personajes y la popularidad de la franquicia. Y estamos entusiasmados de darle la bienvenida a Channing Tatum, quien descubrió su amor por ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ y el anime a través de ver la serie con su hija, junto con Rebecca Wang como las voces inglesas de Keizo and Koyuki».

«Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle» se lanzará el 12 de septiembre en los Estados Unidos y Canadá, y es distribuido por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.

«Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle» es el primer largometraje en la trilogía cinematográfica de tres partes que representa la batalla final de la serie Anime Shonen de Animation Studio Ufotable.

La historia comienza cuando Tanjiro Kamado, un niño cuya familia es asesinada por un demonio, se une al Cuerpo de Slayer de Demon para convertir a su hermana menor Nezuko en un humano después de que ella se transforma en un demonio. Mientras se fortalece y profundizan sus amistades y lazos con otros miembros del Cuerpo, Tanjiro ha luchado contra muchos demonios con sus camaradas: Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Along the way, his journey has led him to fight alongside the Demon Slayer Corps’ highest-ranking swordsmen, the Hashira, including Flame Hashira Kyojuro Rengoku aboard the Mugen Train, Sound Hashira Tengen Uzui within the Entertainment District, as well as Mist Hashira Muichiro Tokito and Love Hashira Mitsuri Kanroji at the Pueblo de Swordsmith.

La película está dirigida por Haruo Sotozaki.