Channing Tatum, Oscar Isaac, Zazie Beetz protagonizada por ‘Kockroach’

Channing Tatum se aventurará en el inframundo junto a Oscar Isaac y Zazie Beetz En «Kockroach,La historia de un extraño misterioso que se transforma en un jefe criminal más grande que la vida.

La película es una adaptación de la novela de William Lashner, quien la escribió bajo el seudónimo de Tyler Knox. Matt Ross, el cineasta detrás de «Captain Fantastic», directa desde un guión escrito por Jonathan Ames («Aburrido a la muerte»). Andrew Lazar («francotirador americano«) está produciendo bajo su banner de producción de Mad Chance. La fotografía principal está programada para comenzar en enero en Australia.

Black Bear representará los derechos internacionales, mientras que la CAA Media Finance and Range Select co-representará los derechos de los EE. UU. La película se presentará a los compradores en el Festival Internacional de Cine de Toronto la próxima semana.

Tatum estará en Toronto para el estreno de su próxima película, «Roofman» de Derek Cianfrance, y también será honrado con el Premio de Informadores del Festival. Tatum recientemente envolvió Marvel Studios y «Avengers: Doomsday» de Disney. Sus créditos incluyen las franquicias «Jump Street» y «Magic Mike», así como «Foxcatcher», «Dear John» y «The Vow».

ISAAC está protagonizada por el «Frankenstein» de Guillermo del Toro, que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2025 y también se proyectará en Toronto. Sus otras películas incluyen «Ex Machina», «Dune», «Inside Llewyn Davis» y la trilogía más reciente de «Star Wars».

Beetz es una actriz nominada al premio Emmy conocida por su papel en la exitosa serie de FX «Atlanta». Sus películas incluyen «Deadpool 2», «Joker» y «Cuanto más se caen«. A continuación, protagonizará junto a Liev Schreiber y Stephen Graham en una nueva serie para Apple TV+ basada en las novelas del crimen Lars Kepler.

Tatum está representado por CAA; Isaac por WME; Beetz por WME; Ross por CAA y Range Media Partners; y Ames de CAA y Stephanie Davis en Wetdog Entertainment.