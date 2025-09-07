Channing Tatum electrifica el Festival de Cine de Toronto con ‘Roofman’

Channing TatumJugar a un ladrón con un caso grave de desarrollo arrestado, puede haber entregado el desempeño más maduro de su carrera, al menos si la ovación de pie atronadora «Techo«En su Festival de Cine de Toronto Se cree en el estreno.

La película cuenta la verdadera historia de Jeffrey Manchester, el llamado «ladrón de la azotea», que irrumpió en docenas de restaurantes de McDonald’s, fue sentenciado a prisión durante 45 años, escapó y se escondió en un juguete «R», todo mientras se entrelazó románticamente con uno de los empleados de la tienda (Kirsten Dunst). Derek Cianfrance, mejor conocido por los dramas malhumorados como «Blue Valentine» y «Sé que esto es cierto», vio la increíble historia de Manchester como una oportunidad para trabajar en un registro diferente.

«Sentí que necesitaba encontrar algo que reavivara mi amor por las películas, y una especie de posibilidad de películas y lo que las películas podían hacer», dijo Cianfrance durante una sesión de preguntas y respuestas después de la proyección el sábado. «Las películas en las que me encantó como los años 80 y 90, solo tenían un potencial ilimitado … Escuché esta historia sobre este tipo que robó a todos estos McDonald’s y puso a las personas en el refrigerador y les dio una chaqueta … Pensé, bueno, eso, eso es tan serio, pero luego estaba pensando mucho en la tragedia y la comedia … Ambos son los bueyes de la misma coin, y eso tal vez pueda hacer que una película sea una película en la que se encuentre en la Air y lo que está en el que se encuentran en el Air y lo que está en el Air, y eso puede hacer una película. de ellos. »

De hecho, «Roofman» se altera entre mostrar la alegría de los atracos de Manchester, así como las trágicas consecuencias de su criminalidad, permitiendo que Tatum y Dunst trazen arcos emocionales expansivos en actuaciones de las que seguramente se hablará a lo largo de la temporada de premios. Aunque bendecido con una inteligencia de nivel genio, Manchester, en la película y en la vida, no puede dejar de ponerse del lado equivocado de la ley, lo que solo duele a los que ama.

«Recuerdo haber gritado el guión real», dijo Tatum durante las preguntas y respuestas. «Pensé, ‘No hagas eso. Como, simplemente no’. Sin embargo, Tatum dijo que llegó a la conclusión de que Manchester no podía dejar de cometer crímenes, porque quería tan desesperadamente mantener a su familia y a las personas que les importaba. «Él ama tan grande», dijo Tatum.

Tanto Tatum como Cianfrance hablaron extensamente con el Real Manchester mientras desarrollaban y filmaron la película, aunque sus conversaciones ocurrieron principalmente en llamadas telefónicas de 15 minutos que hizo de la prisión (Manchester no es elegible para la libertad condicional hasta 2036).

«Es tan cálido», dijo Tatum. «Él te cuida en la llamada telefónica … a veces era mi encogimiento».

Tatum y Cianfrance se unieron en el escenario por Dunst, así como por Lakeith Stanfield y Juno Temple, quienes coprotagonizan la película. Los tres actores elogiaron la capacidad de Cianfrance para medir las actuaciones naturalistas de su elenco.

«No me gusta cuando veo actuar», dijo Dunst. «Me gusta que sienta que no estás viendo actuar. Quiero ver a la gente, y creo que lo que Derek captura es personas reales».

«Roofman» se abre en los cines el 10 de octubre.