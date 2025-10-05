Channing Tatum dice que se alienta a los actores a hacer cosas malas por dinero

Channing Tatum se está sincero de navegar por el negocio del cine.

Durante una aparición reciente en «Los calientes,» el «Techo«Star dijo que en el estado actual de la industria, parece que los actores están» incentivados «para aparecer en producciones deficientes por dinero en lugar de dar un gran swing en algo» realmente bien «.

«Creo que, ahora, cuando te piden que hagas una película, o estás tratando de hacer una película, es una tubería de posibilidades muy confusa», dijo Tatum. «Realmente se siente como, a veces, que estás incentivado para hacer cosas malas para que te paguen, en lugar de hacer algo realmente, muy bueno, para las personas que realmente pueden ver estas cosas y [for the type of] Personas que quiero ver estas películas, la persona que era cuando era niño. Y quiero buenas películas «.

Agregó: «Estoy como, ‘Hombre, quiero dar mi dinero a las buenas películas’. Es un momento tan al revés, pero creo que la interrupción conducirá a algo bueno.

Más adelante en el episodio, Tatum tomó algunos golpes en su trabajo pasado. Cuando se le preguntó sobre su romance de 2010 «Querido John», lo llamó «una película tan genérica». Al hablar sobre su papel en «Deadpool & Wolverine» de 2024, dijo que no se siente como «parte de» la película ya que solo estaba «en ella durante dos segundos».

Esta no es la primera vez que Tatum habla sobre los problemas de Hollywood. En su Variedad historia de portadaLa estrella de «Magic Mike» dijo que los streamers han causado una seria confusión en la industria del entretenimiento, tanto «para bien y mal».

«Los streamers entraron y lograron un poco la industria, para bien y por mal. Los estudios están confundidos; los streamers están confundidos», dijo. «Me estás incentivando para hacer una película deficiente: un guión B, un programador que no es especial».

Vea el episodio completo de Tatum «Hot Ones» a continuación.