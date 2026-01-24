Channing Tatum dice que ‘Josephine’ cambió la forma en que cría a su hija

Beth de Araújo”josefina” se convirtió en la primera sensación de Sundance de 2026 después de su estreno mundial, que trajo estrellas Channing Tatum a lágrimas “ficinco, seis, siete” veces durante la proyección y terminó con el público en el Teatro Eccles de pie, dándole al elenco y al equipo una gran ovación.

El día después del estreno de la película, Tatum se unió a Araújo y sus coprotagonistas Gemma Chan y Mason Reeves en el Variedad Studio presentado por Audible y reflexionó sobre su respuesta emocional al ver “Josephine” por primera vez.

«Una de las escenas que me atrapó, y no estaba allí durante el rodaje, es cuando Josephine mira por la ventana y dibuja cosas», dijo Tatum. «Lloré a mares. Fue una escena tan hermosa. Fue inesperado. Hay tantos momentos en esta película en los que piensas en tu propio hijo y en tu propia infancia».

“Joesphine” está protagonizada por Tatum y Chan como dos padres que luchan por consolar a su pequeña hija mientras ella lidia con las consecuencias del traumático evento. Araújo escribió y dirigió la película sobre una experiencia desgarradora de la vida real que enfrentó cuando era niña.

«Me quedé impresionado con su primera película y tuve mucha suerte de que incluso me enviara el guión. Al leerlo… valiente ni siquiera es la palabra. Fue muy audaz», dijo Tatum. «Los cambios que estaba dando con el estilo. Realmente lo está haciendo. No está tratando de hacer una película, está tratando de contar una historia que nunca se ha contado. Creo que lo hizo con esta película».

«Tengo una hija y eso me ha hecho mirarme a mí mismo y la forma en que soy padre y cuál es la conexión y cómo estoy comunicando las cosas», agregó Tatum. «Esta película trata temas tan difíciles, pero de una manera tan magistralmente artística. Estoy muy orgulloso de estar en ella».

“Josephine” se estrenó en la Competencia Dramática de Estados Unidos en Sundance y su próxima proyección será en el Festival Internacional de Cine de Berlín.