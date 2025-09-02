Channing Tatum dice que el acento de gambito cambia para ‘Avengers: Doomsday’

Channing Tatum revelado en un nuevo Variedad historia de portada Ese gambito suavizará un poco su acento cajún «Avengers: Doomsday«, Que ahora está en producción. Tatum debutó como el superhéroe de Marvel en el» Deadpool y Wolverine «del año pasado después de pasar años intentando y no obtener una película de Gambit independiente hecha bajo 20th Century Fox. Una broma en» Deadpool y Wolverine «es que nadie puede entender el grueso acompañante de Gambit. Los secuaces? »

Parece que Gambit será más fácil de entender en «Avengers: Doomsday», que ve a Tatum volver a enfrentarse al Doctor Doom de Robert Downey Jr. junto con Florence Pugh, Pedro Pascal, Chris Hemsworth y varios otros actores de Marvel. Tatum le dijo Variedad que los ejecutivos de estudio «realmente tuvieron que concentrarse alrededor del acento y cómo la gente lo va a entender» a medida que Gambit avanza en el MCU más allá de «Deadpool y Wolverine».

«No voy a ser un cajún completo», dijo Tatum. «[Directors Anthony and Joe Russo] Quiero que las cosas sean divertidas, pero no quieren ser ‘Deadpool’. Quieren mantener el drama y mantenerlo apretado. Cuando Gambit se pone en serio, cuando deja caer la máscara de Mardi Gras, cosas hacer asunto.»

Tatum le dijo anteriormente Access Hollywood que su acento de gambito en «Deadpool y Wolverine» era intencional, explicando: «Había muy poca improvisación. El dialecto cajún es muy particular. Crecí en Mississippi y mi padre es de Nueva Orleans. Así que es una de esas cosas que crecí, pero nunca lo he hecho. de la broma. »

«[Ryan would] Ven y diga: ‘No quiero saber nada que estés diciendo sobre esto [take]»Así que lo marcé todo el camino», agregó Tatum. «Y luego otros están como, ‘Muy bien, tengo que entender lo que estás diciendo ahora'».

La forma en que el gambito factora en «Avengers: Doomsday» permanece en secreto. Pero claramente tiene escenas de pelea, como Tatum también reveló Variedad que sufrió una lesión en el set que ha resultado en que él tomara medicamentos para el dolor y requerirá fisioterapia intensiva. Tenía que ser marginado de algunas escenas de acción debido a la lesión, en lugar de estar sentados en primer plano de su rostro mientras dependía de su acrobacias para hacer el trabajo pesado.

«No se trata del dolor que siento en el momento», dijo Tatum. «Es saber que no puedo recuperar esto. Y ahora sé cómo serán los próximos seis meses de mi vida … Solo odio envejecer … en mi mente, literalmente todavía tengo 30 años, 26, si soy sincero».

«Avengers: Doomsday» se lanzará el 18 de diciembre de 2026 de Disney y Marvel Studios. Lee Tatum’s Full Variedad Historia de portada aquí.