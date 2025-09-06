Channing Tatum, Derek Cianfrance en Variety Toronto Cover Party

Channing Tatum y Derek Cianfrance levantó el techo en Variedad‘S Anual Festival de Cine de Toronto fiesta el viernes. El dúo estuvo presente para celebrar su historia de portada en su nueva película, «Roofman», que cuenta la saga de la vida real del famoso criminal Jeffrey Manchester. En su brindis, Variedad El coeditor en jefe Ramin Setoodeh elogió la película como «el de los grandes descubrimientos del año» y llamó a Tatum y Cianfrance «The Perfect Match».

«Roofman», que se estrena el sábado, ya está generando premios para Tatum, quien interpreta a un padre que roba los restaurantes de McDonald’s para cuidar a sus hijos. Después de salir de la cárcel, acampa en un juguete «R» nosotros, con la esperanza de evadir la captura. La película fue una oportunidad para trabajar con Cianfrance, quien se había acercado a él hace casi dos décadas para protagonizar «Blue Valentine», un papel que finalmente fue para Ryan Gosling.

«Nunca me he olvidado de que pasé ‘Blue Valentine'», dijo Tatum en la alfombra roja. «Tenía miedo de eso».

Pero Cianfrance no lo sostuvo contra Tatum, siguiendo siendo un gran admirador de su trabajo.

«Siempre sentí que era la mejor parte de cada película en la que había visto en la que estaba», dijo Cianfrance. «Cuando surgió esta película, me reuní con Channing en el parque y dije: ‘Oye, ¿recuerdas que conocimos, como, hace 17 años?’ Y él dijo: ‘Pienso en eso todo el tiempo’. Y pensé, ‘Bueno, la próxima vez que te ofrezca algo, solo di que sí’ «.

Cianfrance dice que Tatum nació para interpretar a Manchester porque podía entregar tanto el humor como el corazón que la película necesitaba.

«Se arrojó con solo todas las partes de sí mismo en la película», dijo Cianfrance.

Algunas de esas piezas, err, se exhiben en la película terminada, incluso en una escena donde Tatum es atrapado bañando en la juguetería por un gerente (Peter Dinklage) y luego se escapa completamente desnudo.

«Esa fue solo una escena desordenada», dijo Tatum. «Literalmente, todo está ahí afuera para el mundo. Quiero decir, el pobre Peter Dinklage, él obtuvo toda la vista. No hay una forma elegante de saltar a un portabicicletas cuando sabes que la cámara está muerta detrás de ti y están justo por el barril … solo estábamos tratando de no ver las partes del hombre».

Además de Dinklage, los coprotagonistas de «Roofman» Kristen Dunst, Lakeith Stanfield y Ben Mendelsohn. Paramount lanzará la película, producida por Miramax, en los cines el 10 de octubre.

VariedadLa fiesta de portada, que fue patrocinada por RBC, atrajo a una multitud de ejecutivos y creativos de Hollywood, incluido el jefe de Miramax Jonathan Glickman, el presidente de Bleecker Street y el director de marketing Tyler Dinapoli, la estrella de «sucesión», Arian Moayed, el Presidente de Caa de Caa, Sundance Film Festival Festival Festival Festival Festival. Pero la mayor parte de la atención se centró en «Roofman», ya que se preparó para ser revelado al mundo.

«Channing y Derek, sus películas han tocado al público en todo el mundo», dijo Mary DePaoli, directora de marketing de RBC, en su brindis. «‘Roofman’ va a hacer lo mismo. No podemos esperar a que empujen las cuerdas del corazón».