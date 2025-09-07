Channing Tatum Charms como Toys ‘R’ que vive en los Estados Unidos

No común: Donde otros ladrones podrían atravesar la puerta trasera, o de lo contrario una de las ventanas, este tipo tocaba un agujero en el techo y bajaba, esperar hasta la mañana y luego obligar al gerente a vaciar los registros, cortésmente, por supuesto. Golpeó a 45 McDonald’s (o cadenas comparables) antes de ser atrapado, aunque «Techo«Recreativa solo el último de ellos.

La película se centra principalmente en lo que viene a continuación, después de que Jeffrey fue a la cárcel, se aceleró y se instaló en los rincones pasados ​​por alto de una tienda «R» estadounidense de Toys en Charlotte, NC Jeffrey finalmente se involucró románticamente con una mujer local, Leigh Wainscott (Kirsten Dunst), que se muestra aquí trabajando en la misma tienda de juguetes. Ese es un cambio extraño de Cianfrance y el coguionista Kirt Gunn, ya que hace que ambos personajes sean mucho más tontos que ellos. Por otra parte, una de las conclusiones clave de «Roofman» es que Manchester fue brillante de alguna manera y no tan brillante en otros.

No era exactamente Robin Hood, pero «Roofman» pertenece a esa gran tradición estadounidense, que se remonta al menos a «Bonnie y Clyde», de pedirle al público que apoye a los «malos». ¿Y por qué no lo haríamos, cuando la película trata a Manchester como un padre modelo en todos los aspectos, sino el que rompe la ley? Esa serie de atracos de McDonald’s estaba motivado por el deseo de mantener a su familia, aunque es bueno que los 70 millones de otros padres en este país no lo sigan de la misma manera.

Hace quince años, Cianfrance estableció su reputación artística que dirigía a Ryan Gosling en las películas «Blue Valentine» y «The Place Beyond the Pines», representaciones arenosas, pero niadas de romance condenado y ambiciones discontinuas. Esos temas permanecen, pero en Tatum, tiene otro avatar de estrellas de cine para fijar esos sueños. La pareja parece hacerse mutuamente, como lo hicieron Don Siegel y Clint Eastwood, o Stuart Rosenberg y Paul Newman, y podemos esperar que «Roofman» (que podría ser el «Cool Hand Luke» del dúo) es el primero, en lugar de la única vez que trabajan juntos.

Hay una tendencia en las películas de Hollywood sobre ladrones resbaladizos y estafadores a tratar a la juerga como una gran risa (estoy pensando en ejemplos tan recientes como «el viejo hombre y el arma» y «Te amo Phillip Morris», a pesar de que Cianfrance canaliza más de una sensación de los años 70). Si bien «Roofman» es lo suficientemente entretenido, ni el director ni su estrella ven la historia de Manchester como una broma. En todo caso, es una tragedia discreta, en la que este veterano dañado del Ejército de los EE. UU. (Descargado antes de que comience la película) pierde una familia y parece estar bien en camino a comenzar de nuevo, pero sabotea sus posibilidades al volver a caer en viejos patrones.

El guión suministra a un personaje completo, el amigo del ejército menos que legal de Jeffrey, Steve (Lakeith Stanfield), para observar: «Tienes como el cálculo bajo, pero eres solo tonto», por lo que significa inconsistente, aunque «tonto» es una buena palabra para ello. Tatum, quien tocó con entusiasmo un idiota de buena fe en «21 Jump Street», interpreta a Jeffrey como paradójicamente inteligente e impulsivo, un combo casi cartoonítico que recuerda el giro de Nicolas Cage en «Raising Arizona».

La forma en que Jeffrey convierte en que los «r» nos «r» nos en su dominio personal, el sueño de cualquier niño que creció cantando «No quiero crecer», nunca se presenta como patético, aunque puede sonar de esa manera en el papel.

Mientras tanto, el diseñador de producción Inbal Weinberg merece un crédito adicional por recrear esa tienda Vintage Toys «R» US. (El real se ubicó adyacente a una ciudad de circuito y no habría presentado casi tantas muñecas de elmo de cosquillas. del Monty completo.

Cianfrance suministra un verdadero imbécil de un gerente en Mitch de Peter Dinklage, de quien Jeffrey espía al establecer monitores de bebé en el back office. Mitch maltrata a un joven empleado llamado Otis (Emory Cohen) y no muestra generosidad hacia Leigh (Dunst), lo que en la moralidad de la película significa que merece lo que le está llegando. Por el contrario, Jeffrey hace todo lo posible para ayudar a los empleados, irrumpir en la computadora de Mitch para cambiar sus hojas de tiempo y robar una bolsa de basura llena de golosinas para donar al juguete en la iglesia de Leigh.

Seguramente Leigh habría juntado las cosas, si Jeffrey prodigara a sus dos niñas con regalos del mismo lugar que trabajaba (si quisiera que tuvieran todos esos juguetes, podría haber usado el descuento de su empleado). Al ritmo, las cosas faltan en la tienda, hay muchas posibilidades de que su jefe haya comenzado a dificultar las cosas para ella y los otros empleados. Uno podría empujar agujeros o simplemente rodar con él, mientras Cianfrance y Tatum juntaron la cabeza para suministrar media docena de piezas inolvidables inolvidables, desde el relajado descanso de la prisión de Jeffrey hasta la escena en la que compra a la hija mayor de Leigh (Lily Collias) y lo empuja hasta el límite.

Al final, es la química a través del techo entre los dos clientes potenciales lo que hace que la película sea digna de repetir la visualización. Tatum ya no es el adolescente arrogante que estaba en las películas de «paso up» hace tantos años, ya que la arrogancia afectada de la estrella se ha convertido en una confianza natural, mientras que Dunst aporta la cantidad correcta de cautela a una mujer que está dedicada a sus hijos y devoto en su fe. Mientras interpreta a Leigh como cerrado al amor, déjelo a Tatum ese punto de entrada poco convencional.