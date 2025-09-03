Channing Tatum bombardeó la audición de Thor moviéndose demasiado

Channing Tatum Finalmente es miembro del universo cinematográfico de Marvel después de debutar como Gambit en «Deadpool y Wolverine», pero resulta que intentó ingresar a la mega-franquicia años antes como Thor. En su último Variedad historia de portadaTatum abrió sobre bombardear su audición para interpretar al dios del trueno en la película de superhéroes de Kenneth Branagh en 2011.

«Realmente no quería ser Thor», admitió Tatum. «Pero quería audicionar frente a Kenneth Branagh».

La audición en sí no fue bien. Como explicó Tatum: “Después de hacer una toma, [Branagh] era como, ‘No puedes moverte. Pon tus manos en esta silla. Y me congelé. Él clavó mi muleta. Pasé los siguientes cinco años realmente tratando de aprender quietud ”.

Chris Hemsworth finalmente ganaría la parte de Thor, con Tatum avanzando para desarrollar una película de Gambit en 20th Century Fox como parte de la franquicia «X-Men» del estudio. Gambit siempre fue la pasión de Tatum cuando se trataba de superhéroes. La película tenía múltiples ataques y comienza a lo largo de los años. Fue una vez fechado Para un lanzamiento de octubre de 2016 antes de que una revisión del guión retrasara el proyecto. Variedad reportado en noviembre de 2017 que Lizzie Caplan había abordado la película como protagonista femenina. Todavía nunca despegó y finalmente se derrumbó cuando Disney compró Fox.

Tatum le dijo Variedad En 2022, terminó «traumatizado» después de pasar años tratando de hacer una película de Gambit solo para que el proyecto fuera eliminado, y agregó: «Cerré mi máquina Marvel. No he podido ver ninguna de las películas. Me encantó ese personaje. Era demasiado triste. Era como perder un amigo porque estaba tan listo para interpretarlo».

Afortunadamente para Tatum, finalmente tuvo la oportunidad de interpretar a Gambit en la pantalla grande gracias a su papel sorpresa en el éxito de taquilla Marvel del año pasado «Deadpool y Wolverine». Tatum recurrió a las redes sociales en medio del lanzamiento de la película para Compartir una declaración emocional Al tener finalmente la oportunidad de jugar Gambit.

“Pensé que había perdido Gambit para siempre. Pero [Reynolds] Luché por mí y Gambit «, escribió en ese momento.» Le debo probablemente para siempre. Porque no estoy seguro de cómo podría hacer algo que sea igual a lo que esto ha significado para mí. Te amo amigo … Estoy muy agradecido de estar en esta película. Es una obra maestra en mi opinión. Y solo pura mala alegría. Literalmente estaba gritando en el teatro «.

En un momento de círculo completo, Tatum’s Gambit y Hemsworth’s Thor ahora están uniendo fuerzas en el Tentpole de Marvel «Avengers: Doomsday». El proyecto está listo para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026.