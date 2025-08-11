Champion Community Shield 2025, este es el secreto de Crystal Palace Permalukan Liverpool

Londres, Viva – Gerente Palacio de cristal Oliver Glassner Revelar el secreto de su equipo para ganar el trofeo Escudo comunitario por primera vez, después de derrotar Liverpool En el estadio Wembley, Londres, domingo 10 de agosto de 2025.

Glasner reveló que el secreto fue cuando mostró un video de la victoria de la Copa FA sobre el Manchester City en Wembley a mediados de mayo a sus jugadores, antes de que tuviera lugar el partido.

«Mostré a los jugadores de un video antes de ir a Wembley sobre la felicidad de los fanáticos después de ganar la Copa FA», dijo Glasner, citado en el sitio web oficial del Palacio el lunes.

«Lo llamamos aprecio emocional: pararse ante los fanáticos, sintiendo este sentimiento, no puedes comprarlo con dinero en el mundo», agregó.

En este partido, Palace pudo levantarse dos veces a través de Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr, después de que Liverpool se ganó dos veces gracias a los goles de dos nuevos jugadores Hugo Ekitice y Jeremie Frimpong.

Campeón de Crystal Palace FA 2024/25

Score 2-2 hizo que el ganador del partido determinado a través de las penalizaciones y en esta ronda, el portero de Dean Henderson despidió a dos pateadores de Liverpool, Alexis Mac Allister y Harvey Elliot. Los dos bancos del ex portero del Manchester United hicieron que los Eagles ganaron con un puntaje de 3-2.

«Los jugadores lo merecen hoy y nuestros fanáticos también lo merecen, porque siempre nos apoyan de principio a fin, incluso cuando estamos deprimidos», el entrenador austriaco.

Luego continuó: «Sabemos que es un gran portero. Hay mucho trabajo duro detrás de él». Agregó: «Creo que tiene confianza en que puede salvar una penalización. Lo muestra».

Además, Glasner también elogió a su joven jugador Justin Devenny, quien tomó los patadas de penalización de sus cinco equipos. «Está claro que JP (Mateta), Ebere (Eze) e Ismaila (SARR) tomarán las primeras tres penalizaciones. Luego estamos mirando el quinto penal y Justin dijo:» Tomaré la quinta penalización «con confianza, y creo que lo muestra», concluyó el entrenador de 50 años que también ganó la Europa League. (Hormiga)