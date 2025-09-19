Chalotes de semillas a ‘Cambiadores de juegos agrícolas

Yakarta, Viva – En medio de los desafíos de la crisis alimentaria global, Indonesia se muestra como uno de los potenciales de los graneros de alimentos mundiales en particular, a través de la innovación hortícola, como cebolla roja.

Los chalotes son productos estratégicos en Indonesia porque es uno de los determinantes de la inflación alimentaria. La productividad nacional de chalotes promedio se atascó en el rango de 8-11 toneladas por hectárea.

El desafío que a menudo surge es la disponibilidad limitada de tubérculos como semillas, calidad que no es uniforme, requiere un gran espacio de almacenamiento de semillas y altos ataques de enfermedades.

Cebolla, una granja de aprendizaje Iniciado por Pt East West Seed Indonesia (Ewindo) en un área de 1 hectárea, ubicada en Cimaung, Bandung, West Java, recibió una visita de 80 delegados de 20 países de una serie de eventos del Simposio Internacional sobre Aliums IX, que celebró la Universidad IPB con la Sociedad Internacional de Ciencias Horticulturales (ISHS).

Los participantes extranjeros vinieron de Japón, Corea del Sur, Francia, los Estados Unidos (EE. UU.), Noruega, los Países Bajos, India, Filipinas e Italia llegaron a la Casa Bawang para obtener experiencia directa de cómo Ewindo facilitó la transferencia de conocimiento integral a agricultor Sobre el cultivo de chalotes de semillas (Semilla de chalota verdadera/TSS) – Un avance que puede responder al problema que enfrentan los agricultores mientras abre oportunidades para aumentar la competitividad de Indonesia en el sector agrícola.

A través del desarrollo de variedades superiores, Ewindo introdujo el método de cultivo de cebolla de semillas, no tubérculos de semillas.

Los resultados en el campo muestran que el uso de TSS puede aumentar la productividad promedio a más de 25 toneladas por hectárea, con una calidad más uniforme y más enfermedad.

«Esta innovación ofrece resultados muy significativos. Los agricultores no solo obtienen mayores cosechas, sino que también son más estables. En términos de distribución, las semillas en forma de semillas se distribuyen más fácilmente, almacenan y pueden alcanzar áreas que han sido difíciles de acceder por el suministro de tubérculos», dijo Glenn Pardede, Director general Ventana.

Con TSS, los agricultores necesitan tiempo de semilla de semillas durante unos 30 días. El uso de TSS puede aumentar las ganancias de los agricultores, especialmente porque el costo de comprar plántulas es relativamente costoso.

Si el método tradicional de los agricultores requiere 1.5-2 toneladas de tubérculos por hectárea como semillas a un costo de RP40-60 millones, entonces con TSS solo 3-4 kg de semillas por hectárea por valor de RP12-16 millones.

Sin embargo, si no desea sembrar a sí mismos, los agricultores pueden aprovechar los tubérculos de semillas del sistema TSS desarrollado por los agricultores en una variedad de Rp30 millones por hectárea.

Esto tiene un impacto en el potencial de ahorro en los costos de producción de hasta un rango de 25-50 por ciento en comparación con la siembra con tubérculos.

Esta eficiencia de entrada proporciona un mayor espacio para que los agricultores asignen capital a fertilizantes, tecnología de riego o ahorros familiares. El ambiente de la visita estaba más vivo cuando la delegación tomó un diálogo directo.

«Estamos impresionados al ver cómo esta innovación de TSS puede cambiar la vida de los agricultores. Esta es una experiencia de aprendizaje valiosa para nuestro país», dijo Ferdinando Branca, división de verduras de ISHS, raíces y tubérculos, de la Universidad de Catania, Italia.