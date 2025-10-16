Chairul Tanjung ordena a Trans7 detener permanentemente el programa Xpose Uncensored

Jacarta -director presidente Trans7Atiek Nur Wahyuni ​​enfatizó que su partido suspendería permanentemente el programa.Xpose sin censura‘ después de recibir críticas por supuestamente insultar a los internados islámicos y a los kiai. Dijo que esta decisión fue una dirección directa del propietario de CT Corp, Presidente Tanjung.

Así lo transmitió Atiek en la agenda de una reunión celebrada por la RPD RI junto con el Ministerio de Comunicaciones y Digital (Komdigi), la Comisión de Radiodifusión de Indonesia (KPI), y la asociación de antiguos alumnos de Pondok santri Internado islámico de LirboyoJueves 16 de octubre de 2025.

«Recibimos instrucciones del Sr. Chairul Tanjung y acordamos firmemente que detendremos este programa (Xpose Uncensored) para siempre», dijo Atiek, citado por Parlamento de YouTube TVR.

Manifestantes de PWNU DKI Yakarta y ex alumnos del internado islámico llenaron Trans7

Aparte de eso, también reveló que Sandika Production House (PH), que produce programas sobre internados islámicos en el programa Xpose Uncensored, también terminó su relación de trabajo con Trans7 desde el 14 de octubre de 2025.

«Trans7 también ha tomado medidas firmes hacia las partes internas relacionadas con el programa y ha detenido el programa Xpose Uncensored de todos los canales de transmisión, tanto de televisión, redes sociales y otras plataformas digitales de Trans7», dijo.

Finalmente, Atiek dijo que Trans7 también visitó el internado islámico de Lirboyo, Kediri, para mantenerse en contacto y transmitir una disculpa directamente a la familia del internado islámico.

Dijo que en un futuro próximo el presidente Tanjung también visitará el internado islámico de Lirboyo para disculparse directamente con la familia extendida. KH Anwar Mansur.

«Nosotros, Trans7, con toda humildad, nos disculpamos profundamente por la negligencia en la transmisión del programa Xpose Uncensored el 13 de octubre de 2025. También pedimos disculpas a todos los kiai y a las familias, a los cuidadores de los estudiantes, así como a los exalumnos del internado islámico de Lirboyo y a toda la familia extendida de los internados islámicos en Indonesia», dijo.