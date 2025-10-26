Chainsaw Man sorprende, la película de Springsteen decepciona

Otra victoria para el anime.

“Hombre de motosierra«, la última oferta de Crunchyroll de Sony, fue número uno en taquilla con $ 17,2 millones en 3.003 salas de América del Norte. Es el segundo éxito consecutivo para Crunchyroll después del éxito de septiembre «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle», que cimentó un récord de género con su debut de 70 millones de dólares.

En menor medida, “Chainsaw Man” también eclipsó las expectativas y logró superar a una película sobre uno de los nombres más importantes de la música (la película biográfica musical de Disney y 20th Century “Springsteen: Líbrame de la nada“), una adaptación de la novela romántica más vendida de Colleen Hoover (el drama romántico de Paramount “Regretting You”), así como el campeón del fin de semana pasado (“Black Phone 2” de Universal).

“Regretting You” abrió en tercer lugar con 12,8 millones de dólares mejor de lo esperado en 3.393 salas. Mientras tanto, “Deliver Me From Nowhere”, protagonizada por el actor de “The Bear” Jeremy Allen White como el Jefe, quedó decepcionada en el puesto número 4 con 9,1 millones de dólares en 3.460 salas. “Black Phone 2” cayó al segundo lugar con 13 millones de dólares en 3.460 salas, una caída del 52% desde su debut nacional. Hasta ahora, la secuela de terror ha recaudado 48 millones de dólares en Norteamérica y más de 60 millones de dólares a nivel mundial.

“Chainsaw Man”, que sirve como secuela de la popular serie de televisión manga, se proyecta en versiones subtituladas y dobladas. También se proyecta en formatos grandes premium como Imax, que tienen precios de entrada más altos. El público le otorgó a la película una “A” en las encuestas a boca de urna de CinemaScore, la calificación más alta entre las cinco primeras.

«Esta apertura sigue a un gran éxito en Asia. Pero no es sólo Asia. El anime está funcionando bien. en todos lados ahora”, dice David A. Gross, que dirige la firma consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research, sobre “Chainsaw Man”. «Este es un fenómeno mundial».

En general, este fin de semana ha bajado un 20% con respecto al mismo marco en 2024, cuando “Venom 3” se estrenó con 51 millones de dólares. Y si bien los ingresos nacionales en lo que va del año son un 4% superiores al año pasado, el ritmo de taquilla está alrededor de un 20% por debajo de los tiempos previos a la pandemia, según Comscore.

“Springsteen” se lanzó por debajo de las proyecciones en la taquilla internacional con 7 millones de dólares, lo que eleva su recaudación global a 16,1 millones de dólares. La película biográfica costó 55 millones de dólares y, dado que los propietarios de los cines se quedan con aproximadamente la mitad de las ventas de entradas, la película debe seguir oscilando en la taquilla para justificar su precio. Afortunadamente, a los cinéfilos pareció gustarles la película más que a los críticos; “Deliver Me From Nowhere” obtuvo una calificación de “B+” en CinemaScore y tiene un promedio de 61% en Rotten Tomatoes.

“Deliver Me From Nowhere” adopta un enfoque menos convencional en comparación con otras películas biográficas musicales recientes sobre artistas como Bob Dylan (“A Complete Unknown”) o Bob Marley (“One Love”). En lugar de centrarse en la realización de los mayores éxitos de Springsteen como “Born in the USA” o “Born to Run”, la película del director Scott Cooper narra la escritura del álbum de 1982 de Springsteen, adorado por la crítica pero menos comercial, “Nebraska”. “A Complete Unknown” del año pasado, con Timothée Chalamet como el compositor de “Like a Rolling Stone” en sus primeros años, obtuvo mejores resultados con 11,6 millones de dólares para empezar. Esa película, de la marca Searchlight de Disney, tuvo la ventaja de proyectarse durante la temporada navideña y finalmente recaudó 75 millones de dólares a nivel nacional y 140 millones de dólares a nivel mundial.

“Regretting You” ganó otros 10 millones de dólares en el extranjero para un comienzo mundial de 22,85 millones de dólares. Las audiencias fueron mixtas en la película, que obtuvo una calificación de «B» en CinemaScore y está protagonizada por Allison Williams y Mckenna Grace como una madre y una hija que lidian con las consecuencias de un accidente devastador. “Regretting You” costó 30 millones de dólares y marca la segunda novela de Hoover que recibe tratamiento en la pantalla grande después de “It Ends With Us”, que se convirtió en un gran éxito con 344 millones de dólares en todo el mundo. Si “Regretting You” se queda en la pantalla grande, consolidará a Hoover como una fuerza cinematográfica importante. Sus libros “Verity” y “Reminders of Him” están siendo adaptados actualmente por otros estudios.

La película de ciencia ficción de Disney “Tron: Ares” completó los cinco primeros con 4,7 millones de dólares en 2.940 salas en su tercera presentación. La película, que tiene un enorme precio de 180 millones de dólares, ha recaudado sólo 63 millones de dólares a nivel nacional y 123 millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha.

Otra novedad en los cines fue el thriller sobrenatural de Neon “Shelby Oaks”, que se ubicó en el puesto número 7 con 2,3 millones de dólares en 1.823 salas. La película, que sigue la desaparición ficticia de la estrella de YouTube y cazador de fantasmas aficionado en la ciudad abandonada de Shelby Oaks. La película recibió una calificación de “C+” en CinemaScore, lo cual es típico del género de terror pero no necesariamente es un buen augurio para el boca a boca.

Más por venir…