Chace Crawford se une a la serie dramática de la NFL de Dan Fogelman en Hulu

Estrella de «The Boys» y «Gossip Girl» Chace Crawford se ha unido al elenco de la serie dramática de la NFL de Dan Fogelman en Hulu.

El programa sin título, del creador de «This Is Us Us», se encuentra dentro del mundo del fútbol profesional y seguirá a varias generaciones de una familia.

El elenco está dirigido por Christopher Meloni como el entrenador en jefe del equipo, Danny, con Sam Corlett y Tanner Zagarino jugando a sus hijos. William H. Macy es el propietario del equipo Hank, y Mandy Moore y Chloe Bennet jugarán a sus hijas. Crawford ha sido elegido como gerente general del equipo.

La serie proviene de los deportes del 20º Televisión y Skydance, y es ejecutivo producido por Fogelman, Jess Rosenthal, Kevin Falls y David Ellison, Jesse Sisgold y Jason T. Reed.

Crawford interpretó a Nate Archibald en seis temporadas de «Gossip Girl» de CW. También es conocido por retratar a Kevin Moskowitz, también conocido como la sátira de superhéroes de Amazon, «The Boys». Repitió el papel en la miniserie de 2022 «The Boys Presents: Diabelleical» y también aparece en el spin-off de la universidad «Gen V.»

Los otros créditos de Crawford incluyen «The Covenant», «Qué esperar cuando esperas» y «Reunión». A continuación, estará en la tercera entrega de «Super Troopers» junto con el equipo de comedia de lagarto roto, Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemme, Paul Soter y Erik Stolhanske, así como Brian Cox, Marisa Coughlan, Nat Faxon y Andrew Dismukes.

Fogelman es director, guionista y productor que escribió «Cars», «Bolt», «Tangled» y «Crazy, Stupid, Love». Además de «This Is Us», creó anteriormente el drama de béisbol «Pitch» y el drama nominado al Emmy de este año «Paradise», protagonizado por Sterling K. Brown.