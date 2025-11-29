Cesc Fábregas dijo después de que Como venciera 2-0 a Jay Idzes Sassuolo

VIVA – Partido de la semana 13 Liga italiana 2025-2026 presenta un interesante duelo entre Como 1907 y Sassuolo en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, sábado 29 de noviembre de 2025 temprano en la mañana WIB.

Desde el inicio, Sassuolo parecía bastante apremiante. En el minuto 10, Jesús Rodríguez puso a prueba a Jean Butez con un disparo al ángulo derecho de la portería. Sin embargo, el portero de Como mostró una rápida reacción para frustrar esta oportunidad.

Sin embargo, el ritmo del partido cambió drásticamente en el minuto 14. Jay Idzes Experimentó un momento desafortunado al no poder anticipar un balón salvaje frente a la portería. Inmediatamente aprovechó esta oportunidad Anastasios Douvikas, que agarró el balón y adelantó a Como por 1-0.



Jay Idzes, defensa de la selección de Indonesia y del Sassuolo

Al iniciar la segunda mitad se volvió a presentar una situación similar. En el minuto 53, Idzes chocó con Muric al intentar cortar un centro. El balón suelto fue luego golpeado con éxito por Alberto Moreno, haciendo que Como duplicara su ventaja a 2-0.

Esta victoria llevó a Como a arrastrarse hasta el sexto lugar en la clasificación de la Serie A con una colección de 24 puntos. Mientras tanto, Sassuolo tuvo que conformarse con quedarse estancado en la novena posición con 17 puntos.

Después del partido, el entrenador Como, Cesc Fábregaselogió plenamente a su equipo. Valoró que todos los jugadores habían tenido un buen desempeño a lo largo de los 90 minutos.

«Estoy muy feliz. Todos en el campo hicieron una contribución extraordinaria y eso es lo mejor para un entrenador», dijo Fábregas citado por DAZN Italia.

Con un rendimiento estable, Como demuestra cada vez más que no es sólo un equipo ascendido, sino uno de los caballos oscuros capaces de dar una sorpresa en la Serie A esta temporada. Mientras tanto, Sassuolo necesita mejorar inmediatamente su consistencia para no quedarse más atrás de la competencia de mitad de tabla.