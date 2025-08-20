Certificado Halal para puestos de Warteg a Padang gratis

Yakarta, Viva – Agencia de organización de productos de garantía de productos Halal (Bpjph) Efectos Certificado Halal para los actores comerciales de Tegal Warung (Warteg), Warung Sunda (Warsun), Warung Padang y es amable.

«Transmitimos buenas noticias para los empresarios de amigos de Warteg, Sunda Warung, Warung Padang, porque ahora podemos obtener un certificado halal gratis», dijo el miércoles el jefe de BPJPH Ahmad Haikal Hasan en una declaración escrita recibida en Yakarta.

Dijo que los actores comerciales podían enviar proceso de dar un título Halal a través del Programa de Certificación Free Halal (Sehati).

Jefe de la Agencia de Organización de Garantía de Productos Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan

El paso se lleva a cabo en función del decreto del jefe de BPJPH número 146 de 2025 sobre las pautas técnicas para los servicios de certificación Halal para micro y pequeñas empresas que se considera las declaraciones halal de micro y pequeñas empresas.

«Con esta nueva regulación aceleraremos, facilitaremos el proceso de certificación Halal», dijo Haikal.

Además, Haikal dijo que la facilidad de la certificación Halal tiene como objetivo hacer que todos los puestos de alimentos tradicionales se puedan certificar fácilmente a través del esquema de tutoría de proceso de productos halal.

Con Halal certificado, se espera que el puesto tenga un estándar para que tenga implicaciones para aumentar la competitividad en el mercado.

Además, los proveedores de alimentos o puestos que han sido certificados por halal también son sin duda cada vez más confiables por la comunidad de consumo.

«Y para garantizar el programa de certificación Halal, también continuamos realizando una supervisión regular (garantías de productos halal)», dijo.

En general, existen varios criterios para que los puestos de alimentos puedan solicitar certificados halal gratuitos a través del esquema de auto -declaración, de la siguiente manera.

Primero, los actores comerciales tienen NIB con una escala de micro y pequeñas empresas (UMK), luego se ha confirmado que los materiales utilizados son halal, y el proceso de producción es simple.

Además, no use materiales y procesos de productos que se cruzan con materiales no halales; tiene una rotación más de RP. 15 mil millones; Tiene mucha una fábrica/lugar de producción y una salida.

Además, la ubicación y el lugar del proceso de producción están separados de la ubicación y el lugar de producción de productos no halales; productos en forma de bienes; No use materiales peligrosos; El producto no contiene elementos animales de los resultados de la matanza, a menos que se mate de acuerdo con la ley islámica/halal.

Además, el uso de materiales en forma de carne molida debe pasar por los servicios de molienda halal/según los criterios halal; Los tipos de productos que se clasifican como auto declaran además de Warteg, Warsun y similar a un máximo de 10 nombres de productos, incluidas las variantes de productos.

Finalmente, los tipos de productos que se incluyen en la categoría de autoconfianza para Warteg, Warsun, Warmindo y similar a un máximo de 30 nombres de productos, incluidas las variantes de productos; y los productos y los procesos de productos halal son verificados por el Compañero del Proceso de Producto Halal (P3H). (Hormiga)