Cerrado el programa de pasantías de la primera ola, los solicitantes llegan a 156 mil personas

Jacarta – Programa aprendizaje La primera ola nacional lanzada por el gobierno comenzará a funcionar el 20 de octubre de 2025.

Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto Dijo que se ofertaron 26 mil 181 vacantes en este programa nacional de pasantías. Mientras tanto, 156 mil personas han presentado su solicitud.

«Los puestos ofrecidos son 26.181 puestos vacantes. Y el número de solicitantes es de 156.159 personas. Así que en este proceso varias empresas y beneficiarios junto con varios rectores estarán presentes aquí. Tanto UI como UNJ, Universidad de Pancasila y Universidad Estatal», dijo Airlangga a los periodistas en la oficina de correos de Cikini, en el centro de Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Esta cifra supera la cuota de aprendices prevista, es decir, 20 mil personas.

«El primer lote de aprendices es de 20 mil personas y esto se ha abierto y comenzará a funcionar el 20 de octubre. Luego el próximo mes se reabrirá y aumentará a 80 mil aprendices», continuó.

Airlangga explicó que este programa nacional de pasantías se realizó para incentivar la creación de empleos productivos en diversos sectores.

«El gobierno brinda asistencia en programas de pasantías para graduados universitarios. El objetivo es brindar experiencia laboral a los nuevos graduados. recién graduado tanto en el mundo de los negocios, como en la industria y en las empresas estatales. «Incluidas las instituciones gubernamentales y el Banco de Indonesia», dijo.

A través de este programa, cada aprendiz recibirá un subsidio mensual de acuerdo con los estándares regionales, así como un seguro por pérdida de empleo y un seguro por fallecimiento.

Anteriormente se informó que el gobierno llevaría a cabo un programa de pasantías para graduados universitarios o recién graduados. Posteriormente recibirán dinero de bolsillo de 3,3 millones de IDR durante 6 meses.

El Ministro Coordinador de Economía, Airlangga Hartarto (derecha) y el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa (izquierda), en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta.

Así lo transmitió el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, después de una reunión con el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Airlangga dijo que este programa de prácticas sólo puede ser seguido por graduados con ciertos criterios, uno de los cuales es un máximo de 1 año después de graduarse de la universidad.

«Aprendizajes para graduados de instituciones terciarias con un criterio máximo de recién graduado de 1 año, ya sea S1, D3 y otros. Estos están vinculados y combinados mediante la colaboración con el sector industrial», dijo Airlangga en una conferencia de prensa.