Cerrado al público, Bahlil dijo que los metales terrestres rara vez serán administrados por la Agencia Industrial Mineral

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil lahadalia énfatizado, gestión metal de tierra raramente Más tarde ya no se abrirá al público, pero el estado administra directamente a través de la formación de la agencia de la industria mineral.

«Nuestra política está en el río arriba, la materia prima es que rara vez permitimos que sea administrada por el público, pero será administrado por el estado», dijo Bahlil en el Palacio Presidencial, Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025.

«Más tarde habrá su propio gobierno, y esperaremos las reglas», dijo.

Bahlil explicó que la agencia de la industria mineral se formó para centrarse en la investigación y el desarrollo de la industria de la creación de valor agregado. Debido a que los metales terrestres rara vez son valiosos que son bastante altos, se necesita una gobernanza especial que actualmente está siendo preparada por el gobierno.

«Creo que lo que el presidente está haciendo es muy positivo y bueno, porque la agencia de la industria mineral se centrará en la investigación industrial para crear un valor agregado. Por ejemplo, rara vez el precio es bastante alto», dijo Bahlil.

Hizo hincapié en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales se encargará de proporcionar materias primas, pero la agencia de la industria mineral finalmente decidió la determinación del producto.

«Simplemente preparamos las materias primas, el producto finalmente se determinará más adelante en la agencia de la industria mineral», dijo.

Se sabe que el presidente indonesio Prabowo Subianto nombró al Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Brian Yuliarto, como jefe de la Agencia de la Industria Mineral. Su trabajo es administrar los segmentos administrados por la Dirección General de Minerales y Carbón del Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales.

Entre otros, es decir, relacionado con la transmisión posterior de recursos minerales como níquel, bauxita, cobre, hasta tierra rara para apuntar a las necesidades globales de energía limpia y tecnología batería. (Hormiga).