Ceremonia de entrega de premios del Festival de Cine de San Sebastián (actualización en vivo)

La ceremonia de entrega de premios Night Night está en marcha en el Festival de Cine de San Sebastián, con el ganador de Venecia de Kaouther Ben Hania «The Voice of Hind Rajab» tomando el Premio de la Audiencia y «Couture», «La balada de un pequeño jugador» y «The Fence» entre las películas en la carrera por el coveted Golden Shell.
Lista completa de ganadores de premios a continuación, actualizados como se anuncian:
Premio a los horizontes latinos: «Un poeta», Simón Soto
Premio Zabaltegi-Tabakalera: «La torre de hielo», Lucile Hadzihalilovic
Mención especial: «Dos veces João liberado», Paula Tomás Marques; «Heron Blue», Sophy Romvari
Premio al público a la mejor película: «La voz de Hind Rajab», Kaouther Ben Hania
Premio al público a la mejor película europea: «Little Amélie», Maïlys Valladeania
Premio de cine vasco Irizar: «Sundayys», Alauda Ruiz de Azúa
Premio Culinary Zinema: «Mam», paquete enano
RTVE OTRO MIRA ADATURA: «Las corrientes», Milagros Mumenthaler
Mención especial: «Belén», Dolores Fonzi
Premio de cooperación en español: «Good Valley Stories», José Luis Guerin
Premios anunciados anteriormente
Nest the MediaPro Studio Award: «Cómo escuchar fuentes», Eva Sajanová
Mención especial: «El viejo toro lo sabe, o una vez», Milan Kumar
Movistar Plus+ Premio al mejor cortometraje: «La soledad de los lagartos», Inês Nunes
Premio de cortometraje de Tabakalera: «La vida es así y no de otra manera», Lenia Friedrich
Premio de la Agenda de País Vasco Euskadi 2030: «La voz de Hind Rajab», Kaouther Ben Hania
Zinemaldia Startup Challenge Mejor proyecto español: Quickets, Felipe Ortiz
Desafío de inicio de Zinemaldia Mejor proyecto europeo: Nuevas mascarillas de bomberos diseñadas con tecnología 3D, Raoul Peltier
Zinemaldia Startup Challenge Mención especial para el emprendimiento: Quickets, Felipe Ortiz
Premio a la industria de WIP Latam: «Flies», Fernando Eimbcke
Premio Egeda Platino Industria al mejor WIP Latam: «Ya no teníamos cinco años», Esteban Hoyos García, Juan Miguel Gelacio Ramirez
Premio a la industria de WIP Europa: «Febrero, siete días», Tatjana Moutchnik
Premio WIP Europa: «Febrero, siete días», Tatjana Moutchnik
XIII Europa-Latin America Foro de coproducción Premio al mejor proyecto: «No me dejes morir solo», Francisco Rodríguez Teare
¡VALLE! Otorgar: «Lo que sigue es mi muerte», Laura Baumeister
Premio Internacional Artekino: «La piel de Léon», Álvaro Brechner
Premio New Sight: «La coreana, un poema ferromagnético de luz y memoria», Joana Moya Blanco
Premio Casa Wabi-Escine: «No me dejes morir solo», Francisco Rodríguez Teare
Premio Qcinema: «Lo que sigue es mi muerte», Laura Baumeister
Biblioteca de música y premio SFX: «Mariana X BHP», Renan Flumian
Premio al documental Euroregional: «Lo más destacado», maya Iribarne Olhagarai
Premio a término River-Elkari: «La increíble historia de una película que no hemos visto», «Claudia Chávez Levano, Christine Mladic Janney
Premio de cortometraje Micro Selge de Eusko: «Breath», Josu Ozaita Subneza
Subcampeón: «Salt Valley», firma en Miguel
Premios honorarios
Premios Donostia: