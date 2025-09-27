Ceremonia de entrega de premios del Festival de Cine de San Sebastián (actualización en vivo)

La ceremonia de entrega de premios Night Night está en marcha en el Festival de Cine de San Sebastián, con el ganador de Venecia de Kaouther Ben Hania «The Voice of Hind Rajab» tomando el Premio de la Audiencia y «Couture», «La balada de un pequeño jugador» y «The Fence» entre las películas en la carrera por el coveted Golden Shell.

Lista completa de ganadores de premios a continuación, actualizados como se anuncian:

Premio a los horizontes latinos: «Un poeta», Simón Soto

Premio Zabaltegi-Tabakalera: «La torre de hielo», Lucile Hadzihalilovic

Mención especial: «Dos veces João liberado», Paula Tomás Marques; «Heron Blue», Sophy Romvari

Premio al público a la mejor película: «La voz de Hind Rajab», Kaouther Ben Hania

Premio al público a la mejor película europea: «Little Amélie», Maïlys Valladeania

Premio de cine vasco Irizar: «Sundayys», Alauda Ruiz de Azúa

Premio Culinary Zinema: «Mam», paquete enano

RTVE OTRO MIRA ADATURA: «Las corrientes», Milagros Mumenthaler

Mención especial: «Belén», Dolores Fonzi

Premio de cooperación en español: «Good Valley Stories», José Luis Guerin

Premios anunciados anteriormente

Nest the MediaPro Studio Award: «Cómo escuchar fuentes», Eva Sajanová

Mención especial: «El viejo toro lo sabe, o una vez», Milan Kumar

Movistar Plus+ Premio al mejor cortometraje: «La soledad de los lagartos», Inês Nunes

Premio de cortometraje de Tabakalera: «La vida es así y no de otra manera», Lenia Friedrich

Premio de la Agenda de País Vasco Euskadi 2030: «La voz de Hind Rajab», Kaouther Ben Hania

Zinemaldia Startup Challenge Mejor proyecto español: Quickets, Felipe Ortiz

Desafío de inicio de Zinemaldia Mejor proyecto europeo: Nuevas mascarillas de bomberos diseñadas con tecnología 3D, Raoul Peltier

Zinemaldia Startup Challenge Mención especial para el emprendimiento: Quickets, Felipe Ortiz

Premio a la industria de WIP Latam: «Flies», Fernando Eimbcke

Premio Egeda Platino Industria al mejor WIP Latam: «Ya no teníamos cinco años», Esteban Hoyos García, Juan Miguel Gelacio Ramirez

Premio a la industria de WIP Europa: «Febrero, siete días», Tatjana Moutchnik

Premio WIP Europa: «Febrero, siete días», Tatjana Moutchnik

XIII Europa-Latin America Foro de coproducción Premio al mejor proyecto: «No me dejes morir solo», Francisco Rodríguez Teare

¡VALLE! Otorgar: «Lo que sigue es mi muerte», Laura Baumeister

Premio Internacional Artekino: «La piel de Léon», Álvaro Brechner

Premio New Sight: «La coreana, un poema ferromagnético de luz y memoria», Joana Moya Blanco

Premio Casa Wabi-Escine: «No me dejes morir solo», Francisco Rodríguez Teare

Premio Qcinema: «Lo que sigue es mi muerte», Laura Baumeister

Biblioteca de música y premio SFX: «Mariana X BHP», Renan Flumian

Premio al documental Euroregional: «Lo más destacado», maya Iribarne Olhagarai

Premio a término River-Elkari: «La increíble historia de una película que no hemos visto», «Claudia Chávez Levano, Christine Mladic Janney

Premio de cortometraje Micro Selge de Eusko: «Breath», Josu Ozaita Subneza

Subcampeón: «Salt Valley», firma en Miguel

Premios honorarios

Premios Donostia: