Cepa Ri-Peu fue firmado oficialmente, el presidente Boluarte quería que Blueberry-Delika ingresara a Indonesia

Yakarta, Viva – Presidente PerúDina Ercilia Boluarte Zegararra ha firmado un acuerdo de acuerdo Indonesia-Sociación económica compleja (IP-CEPA) durante una visita estatal a Indonesia.

Después de firmar oficialmente el acuerdo de CEPA, el presidente Perú espera que los productos frutales de arándanos y granados de Perú puedan ingresar inmediatamente al mercado indonesio.

Reunión del presidente Prabowo con la presidenta del Perú Dina Erlina Boluarte Zegararra

«Peru has become one of the main exporters of fresh and super food fruit in the world such as Quinoa, Matcha, Chia, and Blueberry. Thanks to biodiversity and geographical conditions can support Indonesian consumers in finding wine and quinoa from Peru and now I am happy Blueberry from Peru will enter the Indonesian market,» said President Dina Boluarte after the bilateral meeting in Merdeka Palace, Jakarta, Monday, August 2025.

Está agradecido a Presidente Prabowo Subianto que ha dado acceso para que el arándano, la granada, el vino del Perú puedan ingresar inmediatamente al mercado indonesio.

«Los productos conocidos en Indonesia son la quinua y el vino y abren oportunidades de arándanos, y ahora Perú también ha obtenido acceso al mercado indonesio. Estoy agradecido de gobierno Indonesia e instituciones de salud relacionadas que han trabajado juntas para darse cuenta de esto «, dijo.

Espera que el gobierno indonesio continúe apoyando la entrada de productos desde Perú, como las granadas al mercado indonesio.

«Esperamos poder apoyar al gobierno indonesio para avanzar en el diálogo de las instituciones técnicas de los dos países para facilitar la entrada de productos de Perú, como las granadas al mercado indonesio», agregó.

En esa ocasión, evaluó que la visita del presidente Boluarte a Indonesia esta vez se consideró histórica porque coincidió con 50 años de relaciones diplomáticas indonesias – Perú el 12 de agosto de 2025.

Prabowo dijo que esta fue la primera visita del presidente Perú a Indonesia desde que se abrieron las relaciones diplomáticas en 1975.

Los dos países emitieron una declaración conjunta para conmemorar los 50 años de cooperación y acordaron fortalecer la colaboración en varios campos, incluida la erradicación del comercio ilegal de narcóticos, seguridad alimentaria, minería, transición energética, pesca y defensa.

Prabowo también enfatizó que Indonesia estaba lista para apoyar la asociación ASEAN -Perú, respetando el liderazgo de Perú en la Cumbre APEC 2024.

«Creemos que en el futuro trabajaremos cada vez más juntos productivamente», dijo.