CEO de Sony Pictures se encuentra por la venta de ‘Kpop Demon Hunters’ a Netflix

CEO de Sony Pictures Entertainment Ravi Ahuja Discutió la película de verano del estudio del estudio «,»Cazadores de demonios de KPOP«, El jueves en la conferencia de Bank of America’s Media, Communications & Entertainment en Nueva York. Hablando con la analista Jessica Reif Ehrlich sobre el acuerdo de distribución de Sony con NetflixAhuja dijo que el trato con el streamer «tenía sentido».

Sony produjo «Kpop Demon Hunters» y vendió los derechos de distribución a Netflix para un lanzamiento directo a la transmisión. El musical de fantasía animado terminó convirtiéndose en la película más transmitida de la plataforma de todos los tiempos, superando «Red Aviso» con 236 millones de visitas. Una versión cantante de la película debutó en los cines el 23 de agosto, donde ganó más de $ 19 millones en la taquilla en su primer fin de semana en las pantallas de 1,700.

Dado el éxito sin precedentes de la película, muchos han especulado que Sony debería haber mantenido «cazadores de demonios KPOP» para una distribución teatral exclusiva. El propio Ahuja todavía se está rascando la cabeza ante la idea, diciéndole a Ehrlich: «Esta es la pregunta que nos hacemos a nosotros mismos y todos nos preguntan también. Ya sabes, no lo sé».

Ahuja luego proporcionó algún contexto sobre la venta de la película, explicando que Sony desarrolló la película como parte del acuerdo de producción del estudio con Netflix. «Estábamos trabajando en la plataforma directa como parte de ese acuerdo», dice, «Netflix pagó todo el costo, más una prima de ganancias para nosotros el tiempo. Tenía sentido, ¿verdad? Pero ahora miras el éxito y piensas que tal vez podría haber sido teatral».

Sin embargo, admite que el éxito de «Kpop Demon Hunters» podría ser un producto de la participación de Netflix y el zumbido que obtuvo a través del streamer. «Comenzó en Netflix, y luego el boca a boca lo hizo crecer. En teatral, eso es mucho más difícil de hacer», admite, y agregó: «Es difícil mantener el impulso teatral. Así que creo que fue en el hogar correcto. Diría que nuestra misión es hacer un gran contenido y encontrar el hogar correcto. Y creo que ‘K Pop Demon Cunters» fue Netflix. Pero es una pregunta interesante. ‘¿Podría haber sido teatral?’ Bueno, es difícil de decir. Realmente no lo sabes. Es posible, pero no creo que sea obvio «.

Netflix también conserva los derechos de música y comercialización de la película, aunque Ahuja se apresuró a reconocer que Sony participa en la banda sonora a través de Sony Music Publishing. Sin embargo, más significativamente, Sony conserva el derecho de hacer secuelas a la película, lo que tal vez podría dar lugar a estrategias de lanzamiento alternativas.

Ahuja, sin embargo, no se arrepiente de la victoria de Netflix, declarando: «El objetivo del acuerdo era hacer éxitos. Una gran cosa sobre ser independiente es que estamos contentos cuando a nuestros clientes les va bien. Entonces lo hicieron bien, ¿verdad?»

«Kpop Demon Hunters» está dirigido por Chris Appelhans y Maggie Kang, quienes escribieron el guión con Danya Jiménez y Hannah McMechan. Es producido por Michelle Wong, quien anteriormente trabajó para la animación de Sony Pictures en «Vivo», «Clovilla con la posibilidad de albóndigas», «Hotel Transylvania 2» y «Surf’s Up 2: Wavemania».