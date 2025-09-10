CEO de Mediawan Pictures Elisabeth d’Arvieu para entregar la nota clave en MIPCOM

CEO de Mediawan Pictures Elisabeth d’Arvieu entregará una entrevista de apertura en la próxima Mipcom CannesEl programa de televisión global de cuatro días que tiene lugar el próximo mes.

D’Arvieu, un cinefile ardiente que trabaja de la mano con el CEO de Mediawan Capton de Pierre-AntoineParticipará en una charla junto al fuego con la coeditor en jefe de Variety Cynthia Littleton en el Gran Auditorio del Palais des Festivals el 13 de octubre.

La nota clave formará parte de la serie ‘C Conversations’ C de la suite ‘presentada en asociación con Variety en la tarde de apertura del mercado.

«Mediawan es un importante estudio europeo y fuerza en el escenario global, cuyo crecimiento acelerado en los últimos años ha sido impulsado por los llamados acuerdos y el contenido amado a nivel mundial y aclamado por la crítica», dijo Lucy Smith, directora de MIPCOM Cannes. «No podría ser mejor cronometrado dar la bienvenida a Elisabeth de regreso a Mipcom para escuchar sus ideas sobre lo que se avecina».

A principios de este mes, Mediawan anunció que una de sus etiquetas emblemáticas, el Plan B de Brad Pitt («F1: The Movie», «Adolescence») se está expandiendo internacionalmente con el lanzamiento del Plan B Europa con sede en Londres, con el productor de ‘baby rayer’ Ed MacDonald a bordo para dirigir el nuevo atuendo. El Plan B está desplegando «F1», que se convirtió en la película más taquillera de Apple y Pitt y regresó a los teatros IMAX en agosto.

Igualmente activo en cine y televisión, Mediawan tiene una cartera que comprende más de 80 compañías de producción en 13 países, incluida SEED-SAW, la compañía de producción británica-australiana detrás de «Slow Horses»; Fotos de la mañana azul de Florian Zeller («Búnker»); » LeBron James ‘y Springhill de Maverick Carter; República Drama («Un día», «los ingleses»); Entretenimiento inadaptado («Super/Man: The Christopher Reeve Story»; France’s Chi-Fou-Mi que está detrás de «Dog 51», que acaba de cerrar el Festival de Cine de Venecia; Capítulo 2 («El conde de Monte Cristo») y el palomar de Italia cuya película «Duse» también se tocó en Venecia.

Mipcom Cannes atrajo a más de 10 500 delegados de más de 100 países en 2024 y se está preparando a otra edición ocupada. Como se anunció anteriormente, El CEO de Banijay, Marco Bassetti, recibirá el premio Variety Vanguard en el evento, mientras YouTube Saldrá en vigor con una serie de activaciones para marcar su 20 aniversario, y Sony Pictures Television organizará una proyección previa exclusiva de su próximo drama «The Miniature Wife» junto con su elenco clave Matthew Macfadyen, OT Fagbenle y Sian Clifford.