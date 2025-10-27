Century será la nueva marca de lujo de Toyota, separada de Lexus

Tokio, VIVA – toyota anunció recientemente una medida importante para hacer Siglo como una marca de lujo independiente, separada del resto de su gama de productos. Esta decisión sorprendió a mucha gente, teniendo en cuenta que Century sólo es conocido por dos modelos, el sedán y el SUV, la mayoría de los cuales sólo son populares en el mercado japonés.

Se espera que este paso fortalezca la posición de Century como símbolo del máximo lujo, al tiempo que proporciona espacio para lexus para explorar más a fondo.

Hasta ahora, Century ha estado bajo los auspicios de la marca Toyota, que, aunque tiene una sólida reputación, se considera que no respalda la imagen de ultralujo que Century quiere promover. Al hacer de Century una marca independiente, Toyota quiere colocarla en una clase propia, muy por encima de Lexus, que sigue siendo la línea premium de la compañía.

La comparación es como diferenciar la identidad entre autos de lujo de alta gama y marcas más generales, de modo que Century pueda competir en el segmento global de ultralujo.

Adaptado VIVA Automotriz de Carscoops, lunes 27 de octubre de 2025, este plan también indica la posibilidad de ampliar la línea de productos Century. Aunque no ha habido confirmación oficial, Toyota ha dado una señal a través de un concepto de cupé de alto nivel que se exhibirá en el Japan Mobility Show.

Este paso muestra la ambición de ampliar el alcance de Century en los mercados internacionales, que anteriormente era muy limitado. Con la nueva identidad, se espera que Century atraiga la atención de consumidores fuera de Japón que buscan vehículos de lujo exclusivo.

Stand de Lexus en GIIAS 2025

Mientras tanto, este cambio también brinda flexibilidad a Lexus para innovar. Lexus ahora puede perseguir una visión más audaz, como desarrollar nuevos modelos que no estén ligados al concepto tradicional de sedán de lujo.

Una idea que se está explorando es cambiar el LS, que originalmente significaba «sedán de lujo», por un concepto de «espacio de lujo» con una minivan premium de seis ruedas. Este paso muestra los esfuerzos de Lexus no sólo por alcanzar a competidores como BMW y Mercedes, sino también por crear nuevos avances en el segmento premium.

La transformación de Century en una marca de lujo independiente refleja la estrategia de Toyota para fortalecer su cartera de marcas. Century se centrará en el lujo exclusivo, mientras que Lexus aspira a ser pionero en innovación. Con esta medida, Toyota espera ampliar su influencia en el mercado automotriz global, ofreciendo a los consumidores opciones más diversas en el segmento de lujo.