Centro veterano de Sixers citado como candidato comercial potencial en la temporada

A principios de este verano, Andre Drummond optó por la opción del jugador en su contrato con el Filadelfia 76ers. Como tal, el veterano Big Man ganará $ 5 millones por anclar la rotación de la primera cancha de la segunda unidad de los Sixers en la próxima temporada.

Eso es, por supuesto, a menos que los Sixers elijan intercambiar Drummond antes de la fecha límite del 5 de febrero en 2026 y, y, Según Matty Break of ClutchpointsEso es precisamente lo que la oficina principal de los Sixers podría decidir hacer.

«Si los 76ers se salieron con la suya, ya se habrían mudado de Andre Drummond», escribió Breisch. «Una vez considerado el mejor centro de respaldo que los 76ers han empleado detrás de Embiid, el antiguo centro de $ 100 millones de los Pistons de Detroit luchó poderosamente la temporada pasada tanto en el deber inicial como de respaldo, manteniendo su dominio típico como un reboteador, pero retrocedió como defensor y un anotador».

Los descansos continuaron.

«Con un acuerdo expirado por un valor de solo $ 5 millones, Drummond podría ser fácilmente trasladado en casi cualquier oficio. Tiene suficiente pedigrí para que algún equipo pueda estar dispuesto a entregar un activo uniforme para llevarlo a la ciudad».

El juego de Drummond es un retroceso para los grandes hombres del pasado. No va a estirar el piso desde las profundidades. Tampoco se convertirá en un centro de creación como una amenaza de transferencia alrededor del perímetro. Drummond sabe lo que trae a la mesa, y lo hace a un alto nivel.

Siempre habrá un equipo que necesite rebotes de alto nivel desde el banco. Como tal, es poco probable que los Sixers luchen si decidieran buscar a un socio comercial para el Centro Veterano.

Sixers ya han estado comprando Drummond

Según Tony Jones de The Athletic, los Sixers han explorado posibles vías para intercambiar Drummond este verano.

«Si fuera fanático de los Sixers de los Philly, estaría cuidando a Andre Drummond», publicó Jones el 1 de julio. «Los Sixers han estado tratando de moverlo en las últimas 24 horas. Veamos si lo hacen».

A pesar del informe de Jones, Drummond sigue siendo miembro de la rotación de los Sixers. Por supuesto, eso podría cambiar en el futuro cercano en caso de que Daryl Morey encuentre un acuerdo que proporcione valor razonable a cambio.

Drummond jugó en 40 juegos la temporada pasada, promediando 7.3 puntos y 7.8 rebotes. Disparó 50% desde el campo y 62.2% desde la línea de tiros libres.

Drummond ha disfrutado jugar para Nick Nurse

Durante una disponibilidad de medios poco después de que terminara la temporada 2024-25, Drummond compartió sus pensamientos sobre lo que es jugar para Nick Nurse.

«Estuvo bien,» Drummond dijo. «Fue diferente. Nunca he jugado para un tipo como Nick antes que está más relajado y permite que sus muchachos lo resuelvan, pero él también es muy inteligente. Él también conoce el juego muy bien. Obviamente, él ha ganado un campeonato, y y ha sido muy exitoso en su carrera. Por lo tanto, creo que creo que tener otro año con él, creo que nuestra química juntos será mucho mejor, porque nunca ha sido entrenado, todavía me ha entrenado.

Drummond probablemente tendrá la oportunidad de adaptarse a la enfermera nuevamente en la próxima temporada. Sin embargo, dado su acuerdo de bajo costo y el interés potencial de alrededor de la NBA, es posible que no esté trabajando con el entrenador ganador del campeonato durante toda la temporada. Los Sixers sin duda explorarán sus opciones. Si una de esas opciones tiene sentido, Drummond podría dirigirse a una nueva situación una vez más.