Centro de excelencia de Telkom AI con el apoyo de 4 pilares, acelerando la adopción de IA en Indonesia

VIVA – PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) lanzó oficialmente la inteligencia artificial de Telkom (AI) Centro de Excelencia (COE) con el apoyo de Telkom Solution en el Bali International Convention Center (BICC), NUSA Dua, Bali, jueves (8/28). Inaugurado directamente por el director de TI digital de Telkom, Faizal R. Djoemadi, y el director del servicio empresarial y empresarial Veraman Yosephine, AI Coe es una iniciativa estratégica de Telkom en el campo de la IA para digitalizar una nación que tiene un impacto positivo en el bienestar de la comunidad.

El lanzamiento del Centro de Excelencia de AI está en línea con la gran agenda de la reforma digital del gobierno según lo dirigido por el Presidente, que enfatiza el uso de tecnología basada en la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia nacional y la competitividad. Como parte de TelkomGroup, Centro de excelencia de Telkom AI Comprometido a presentar soluciones reales que respalden la transformación a través de la sinergia cruzada y la colaboración con las partes interesadas.

Además, la IA fomenta la competitividad de la nación y contribuirá significativamente a la economía mundial. PwC proyecta la contribución de AI al producto interno bruto (PIB) para alcanzar USD 15.7 billones en 2030.

La IA también será un factor clave para aumentar la competitividad al tiempo que acelera la transformación digital que tiene un efecto en el aumento de la productividad. Según el informe Goldman SACHS, se estima que la productividad laboral aumenta en alrededor del 15% si se adopta la IA. Esto muestra que la IA revolucionará todo, incluida la forma en que la industria opera y cambia el mapa del trabajo en el futuro.

Telkom AI Center of Excellence es una iniciativa diseñada por Telkom de manera integral, convirtiéndose en un habilitador nacional de ecosistemas de IA que muestra el compromiso de Telkom en apoyar la digitalización gubernamental, fortalecer la competitividad de la industria y empoderar los talentos locales. El Centro de Excelencia de AI tiene 4 pilares de programas. AI Campus es un foro para la colaboración con universidades, AI Playground ofrece espacio de exploración e investigación práctica, AI Connect armoniza a los profesionales, nuevas empresas, a los empresarios y a los centros de IA para crear soluciones reales para diversas industrias.

«Estamos seguros de que la presencia del Centro de Excelencia Telkom Indonesia AI puede convertirse en el centro de desarrollo, colaboración e implementación de inteligencia artificial para convertirse en una digitalización de motocicletas en la transformación gubernamental e industrial en Indonesia para que proporcione beneficios positivos para la comunidad y la economía de la nación», dijo Faizal.

El éxito del Centro de Excelencia Telkom AI fue evidente por la presencia de AI Bigbox, la plataforma de IA superior de Telkom, que ha apoyado a varias instituciones, empresas y MIPYME para ser mejores. Con habilidades como análisis, aprendizaje automático, modelos de idiomas grandes (LLM) y procesamiento de lenguaje natural (PNL), AI BigBox logró ayudarlos a optimizar las operaciones diarias para aumentar la productividad.

Uno de sus usos es un asistente virtual en forma de chatbot que puede usarse para la optimización operativa o la interacción con mejores clientes. Chatbot de AI BigBox puede procesar más de 300 mil conversaciones por hora de forma rápida y precisa.

AI BigBox también se puede usar para E-KYC, por lo que la verificación de la identidad del cliente o socio se puede hacer de manera más eficiente. Esto también se utiliza para monitorear la posibilidad de ataques cibernéticos, donde actualmente IA Bigbox ha logrado identificar más de 130 mil ataques cibernéticos cada mes.

Con esta capacidad, más la colaboración con socios estratégicos y el pleno apoyo de las partes interesadas, Telkom cree que el centro de excelencia de IA será el principal acelerador que fomenta el éxito de la transformación y digitalización de Indonesia.

Faizal también declaró que con el Centro de Excelencia AI, Telkom se comprometió a fortalecer las capacidades digitales, la infraestructura de IA y las plataformas de tecnología para crear una base sólida para apoyar la innovación sostenible. A través del Centro de Excelencia Telkom AI, Telkom tiene ambiciones de hacer que Indonesia sea más inteligente, innovadora y competitiva en la era digital.

Telkom como empresa digital Telco continúa comprometiéndose en la presentación de soluciones e iniciativas estratégicas para apoyar el crecimiento económico digital sostenible en Indonesia. A través del Centro de Excelencia de Telkom Indonesia AI, Telkom empodera a Indonesia.