Centro de entrenamiento militar revela planes de castigo por la controversia Woozi de SEVENTEEN

Seúl, VIVA – Implica controversia Mareado y confusomiembro de un grupo ídolo popular DIECISIETEDurante su servicio militar obligatorio estuvo en el centro de atención del público y los medios de comunicación de Corea del Sur.

Este problema surgió después de que circularan informes sobre un supuesto «abuso de poder» que arrastró el nombre de Woozi poco después de que comenzara su servicio militar en el Centro de Entrenamiento del Ejército. ¡Vamos, desplázate más!

En los informes que circulan, se dice que Woozi recibió una solicitud personal de un superior militar con las iniciales «A». La solicitud estaba relacionada con asuntos no oficiales, concretamente ayudar a encontrar un cantante para actuar en la boda de su superior.

Esta situación ha provocado un debate entre el público, especialmente sobre los límites del profesionalismo y las relaciones de poder entre los oficiales militares y los reclutas en formación, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

En respuesta a la controversia, el Centro de Entrenamiento del Ejército finalmente brindó una aclaración oficial. Un funcionario del centro de entrenamiento entregó una declaración a los medios de Chosun por teléfono.

Destacó que no se encontró ningún elemento de coerción en el incidente.

«No hubo coacción, y nuestra investigación reveló que el propio Woozi aceptó la solicitud de ‘A con buenas intenciones. No hubo violación de leyes o regulaciones», dijo el funcionario, informado por Koreaboo, el jueves 25 de diciembre de 2025.

Sin embargo, los militares también reconocieron que había diferentes percepciones desde la perspectiva de los participantes en el entrenamiento. Explicaron que las relaciones jerárquicas en el entorno militar podrían causar en sí mismas presión psicológica.

«Desde el punto de vista de un aprendiz, una solicitud de un oficial militar puede parecer coerción. Dijo que hizo la solicitud al final del período de entrenamiento de seis semanas. Este fue tiempo suficiente para que construyeran una amistad», continuó.

Esta declaración muestra los esfuerzos de los militares por ser objetivos y comprender la dinámica de las relaciones entre los individuos en los cuarteles. Si bien este tema ha llamado la atención pública, el Centro de Entrenamiento del Ejército enfatizó que actualmente no hay planes para imponer sanciones o castigos a ninguna de las partes involucradas.

Oficialmente, el centro de formación dijo que no veía la urgencia de tomar medidas disciplinarias.