Centro de detención completo, KPK utiliza espacio de aislamiento para ser un lugar de centro de detención

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) dice casa Hogar (Centro de detención) El suyo está lleno. De hecho, dos centros de detención con una capacidad de 51 personas ahora contienen 57 prisioneros.

Los dos centros de detención en cuestión son el Centro de Detención de Edificios Rojo y Blanco y el Centro de Detención del Centro de Educación Anti -Corrupción.

Superando esto, el KPK también usa habitación de aislamiento Como una solución al exceso de capacidad en las dos casas de resistencia de la institución anti -agencia.

«Nos aseguramos de que la gerencia permanezca de acuerdo con los estándares de disposiciones y proteja los derechos básicos de los prisioneros», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, a los periodistas en el sur de Yakarta, el jueves 28 de agosto de 2025.

Mientras tanto, Budi dijo que el KPK continuó proporcionando áreas y herramientas para deportes, así como controles de salud por parte de médicos para prisioneros en centros de detención.

«Esto es para mantener la condición de que los prisioneros se mantengan saludables y en forma, para que puedan seguir bien el proceso legal», dijo.

Anteriormente informó, el KPK dijo que la condición de su casa de detención (centro de detención) estaba llena. Aun así, el KPK enfatizó que estas condiciones no obstaculizaron los esfuerzos para erradicar la corrupción.

«Sí, en este momento el centro de detención está lleno, pero, por supuesto, no evita la erradicación de la corrupción llevada a cabo por el KPK», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio Red and White KPK, South Yakarta, citado el jueves 28 de agosto, 2025. (Ant) (Ant)