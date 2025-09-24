Centrarse en el mercado del sudeste asiático, SoonShot estiró un modelo directo a la ventana y una tecnología de IA

Yakarta, Viva – El consumo de contenido digital a través de dispositivos móviles continúa aumentando, especialmente en el sudeste asiático. Esta tendencia alienta a los actores de la industria del entretenimiento a ajustar la estrategia de distribución y los modelos de negocio a estar más cerca de los usuarios.

Leer también: El intercambio asiático elimina el impacto del jefe de declaración de estado



Uno que dio este paso fue SoonShot, la primera plataforma internacional corta K-drama, que utilizó tecnología AI Para una experiencia de observación más personal.

SoonShot lanzó su plataforma con el soporte tecnológico de Byteplus, Bytedance Business Unit. Esta tecnología permite recomendaciones de contenido en tiempo real, transmitiendo a través de la red CDN global, así como analítica para ajustar las escenas de acuerdo con la respuesta de la audiencia.

Leer también: Ai sacude el mercado laboral, ¿qué profesión sigue siendo segura?



En menos de tres meses desde el lanzamiento global, SoonShot registró a 110,000 usuarios con una duración promedio de observar 22 minutos. Esta plataforma fue fundada por Lee Kyung-kyu, comediante y veteranos de la transmisión de Corea del Sur, así como cofundarR ADG Company.

Leer también: El fenómeno de la Generación Z está desempleado después de graduarse de la universidad, este es el culpable según los expertos



Según los datos de la compañía, los ecosistemas creativos de Lee incluyen más de 3,000 profesionales de producción, asociaciones con grandes emisoras como SBS, KT y Cocoa, así como acceso a más de 20,000 IP Webtoon. Esta característica se utiliza para desarrollar contenido de drama corto para usuarios globales.

«SoonShot presenta un toque emocional típico de K-drama en un formato corto», dijo Erica Park, CEO de ADG Company, según lo citado de su declaración, miércoles 24 de septiembre de 2025.

«Inspirados por las breves tendencias de contenido en China, queremos traer un sentido auténtico de coreano respaldado por la tecnología de Byteplus. Nuestro objetivo es proporcionar lo que los fanáticos han buscado, así como para construir un modelo sostenible para que la propiedad intelectual (IP) que desarrollemos pueda disfrutar directamente por ellos», dijo.

Indonesia, es uno de los focos del mercado de Soonshot en el sudeste asiático. Una encuesta de 1.109 encuestados mostró el 72 por ciento de las audiencias digitales que eligieron películas o series de televisión coreana, la más alta en comparación con el contenido de otros países. Estos datos muestran la alta participación digital y el potencial del modelo directo a la ventana en el mercado indonesio.

Además de la transmisión, SoonShot proporciona una comunidad de fanáticos para discutir y seguir la cultura detrás del contenido. «Priorizamos el crecimiento a largo plazo a través de la creación de fandom y IP, no solo ganancias rápidas», agregó Park.

Esta plataforma se dirige a una expansión global más amplia, incluidos los planes de lanzar 100 títulos originales a 2026, así como al desarrollo del ecosistema de estilo de vida de la cultura KC con contenido exclusivo, comunidad de fanáticos y mercancías.

Esta estrategia muestra la tendencia de la integración de la tecnología de inteligencia artificial y los modelos directos en la industria del entretenimiento digital, especialmente en el mercado del sudeste asiático dominado por usuarios móviles.