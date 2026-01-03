Centrándose en los puntos de coordinación de la ayuda, Pertamina Patra Niaga abre un puesto de salud en Pidie Jaya

Jacarta – Pertamina Patra Niaga está totalmente comprometida a apoyarlo. recuperación comunidades post-desastre en la Provincia Aceh. Una forma de hacerlo es operando Puesto de mando Salud en Pidie Jaya.

esto fue confirmado Responsable de Área Comunicación, Relaciones y RSC Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra del Norte (Sumbagut), Fahrougi Andriani Sumampouw.

«La existencia del puesto no se centra sólo en la salud y la distribución ayuda«, sino también como un espacio para la colaboración entre partidos para apoyar la recuperación de la comunidad», dijo Fahrougi en Banda Aceh, citado el sábado 3 de enero de 2026.

Explicó que el puesto de Pertamina Peduli en el complejo de la mezquita At-Taqwa, ciudad de Meureudu, distrito de Meureudu, Pidie Jaya Regency es un centro de servicios de salud, coordinación y distribución de ayuda a las comunidades afectadas por desastres.

«El Puesto Pertamina Peduli en Pidie Jaya es un punto de coordinación con el gobierno local, los voluntarios y el Grupo Pertamina para que la distribución de la ayuda pueda realizarse de manera más efectiva, coordinada y llegar a las personas que realmente la necesitan», dijo.

A través de esta publicación, Pertamina Patra Niaga distribuyó diversos equipos y asistencia logística para apoyar las actividades comunitarias y la evacuación.

La asistencia proporcionada incluye dos tiendas de campaña para actividades de enseñanza y aprendizaje en el internado islámico Al Bayan, botas y luces de emergencia, carros, cubos de basura y palas, impermeables, alfombras antideslizantes y suministros eléctricos.

Para apoyar las operaciones de los puestos y cocinas públicas, Pertamina Patra Niaga también distribuyó 28 cilindros de GLP nuevos y recargables, así como combustible para las necesidades de generadores en los puestos de evacuación. Además, también se distribuyó asistencia logística de alimentos.

En el aspecto sanitario, se han distribuido mascarillas, vitaminas y otros medicamentos. Luego, para satisfacer las necesidades básicas de los refugiados, Pertamina Patra Niaga también proporciona ropa, artículos de tocador, mantas y kits de higiene.

Secretario Corporativo Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun agregó que el establecimiento del puesto de mando de Pertamina Peduli en Pidie Jaya es parte de los esfuerzos de la compañía para apoyar la recuperación comunitaria sostenible.

«No sólo nos estamos centrando en la gestión de emergencias, sino también en garantizar que el proceso de recuperación se lleve a cabo de forma supervisada y coordinada», afirmó.

Hidayat, jefe de la mezquita At-Taqwa DKM, dijo que la presencia del puesto de mando de Pertamina Peduli tuvo un impacto positivo en la comunidad en el campo de refugiados.