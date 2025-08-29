Center revuelve el escudo de exportación después de la tarifa estadounidense golpe







El gobierno está tratando de acelerar el lanzamiento de la misión de promoción de exportaciones para ayudar a los exportadores, dijo el jueves un funcionario del gobierno el jueves, un día después de que nosotros impusiera un total del 50 por ciento de aranceles en los envíos indios. Los exportadores, dijo el funcionario, han buscado ayuda en el frente de liquidez, «y todos los problemas están bajo consideración al gobierno».

«La diversificación de exportaciones, los nuevos acuerdos de libre comercio, el despliegue de la misión de promoción de exportaciones y el creciente mercado interno ayudarán a proporcionar un cojín a los exportadores indios del impacto de los aranceles estadounidenses», dijo el funcionario.

«El gobierno se incauta de los problemas que enfrentan los exportadores, y el trabajo positivo está sucediendo para ayudarlos», dijo el funcionario. El funcionario dijo que la diversificación de las exportaciones «ayudará a los exportadores a mantener la trayectoria comercial a largo plazo».

Con respecto al propuesto Acuerdo comercial bilateral de la India-USEl funcionario dijo: «Tenemos la esperanza de volver a la mesa pronto». Sin embargo, el funcionario agregó que las nuevas fechas para la próxima ronda de negociaciones para el acuerdo comercial aún no se han finalizado.

FM a los exportadores: el gobierno te ha respaldado

FM Nirmala Sitharaman aseguró la delegación de los exportadores que el gobierno se mantiene firmemente con ellos en este momento desafiante y está comprometido a abordar sus preocupaciones, mientras explora todas las vías posibles para salvaguardar sus intereses en medio de altos aranceles estadounidenses, dijo Fieo en un comunicado. La garantía se dio a una delegación del Federación de organizaciones de exportación india (Fieo) Dirigido por su presidente SC Ralhan.

Trade de diamantes listo para perder brillo

La industria de pulido de diamantes naturales de la India enfrenta una caída del 28-30 por ciento en los ingresos de USD 12.50 mil millones en este año financiero, ya que la pizca de 50 por ciento impuesta en el 50 por ciento de las exportaciones indias por parte de los EE. UU. Entrada, dijo el jueves un informe. El miércoles después de la mudanza de la Administración de los Estados Unidos, el miércoles después de la mudanza de la Administración de los Estados Unidos, la mudanza de la Administración de Estados Unidos, la mudanza de la Administración de Estados Unidos, salieron a penalizar a la India por comprar el petróleo ruso. Esto se encuentra en la cima del 25 por ciento de la tarifa recíproca impuesta por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en abril. Durante 2024-25, los ingresos de la industria del pulido de diamantes naturales en India Potó en alrededor de USD 16 mil millones, dijo Crisil Ratings en un informe.

Stalin: Las tarifas de EE. UU. Tarife en las exportaciones de TN

Tamil nadu El primer ministro MK Stalin dijo que el aumento de la tarifa de EE. UU. Al 50 por ciento en las importaciones indias ha afectado gravemente las exportaciones del estado, impactando alrededor de R3000 millones de rupias al sector textil de Tiruppur, además de poner en riesgo miles de empleos. Instó al gobierno central a introducir reformas estructurales para salvaguardar las industrias nacionales y los trabajadores. «El #ustariff en el 50 % ha alcanzado las exportaciones de Tamil Nadu, especialmente el centro textil de #Tiruppur, causando un impacto comercial de casi Rs 3000 millones de rupias y poniendo en riesgo miles de empleos», dijo el CM en ‘X’. Reiteró su demanda al Gobierno de la Unión de alivio inmediato y reformas estructurales para salvaguardar las industrias y los trabajadores.

Maruti Boss: Ponte alto contra el arancel de la tarifa

India necesita unirse para lidiar con los aranceles de los Estados Unidos del 50 por ciento en los Estados Unidos sobre Productos indios Y enfrentar cualquier tipo de acoso escolar, dijo el jueves el presidente de Maruti Suzuki India, RC Bhargava. Al dirigirse a los accionistas en la 44ª Junta General Anual (AGM) de la Compañía aquí, el veterano líder de la industria también señaló que la reducción en GST en automóviles pequeños ayudaría a revivir el crecimiento de la industria. «Todos somos conscientes de la incertidumbre global que se ha causado en los últimos meses. El presidente Trump ha obligado a las naciones obligadas a pensar.

El petróleo ruso ‘ganar’ solo una gota en el barril

Las ganancias de la India al importar petróleo ruso con descuento se estima en solo USD 2.5 mil millones por año, significativamente más bajos que el rango previamente especulado de USD 10-25 mil millones, dijo el jueves un informe de investigación. Detener las importaciones de petróleo rusas obligaría a India, el tercer importador y consumidor de petróleo más grande del mundo, para confiar en alternativas limitadas, lo que potencialmente impulsó los precios globales de los crudos hasta USD 100 por barril en medio de una creciente demanda y una oferta ajustada. «Beneficiarse de Importaciones de petróleo ruso es mucho menos que los números de medios exagerados ”, dijo el corretaje CLSA en un informe.

Golpe arancelario de EE. UU. A una cuarta parte de las exportaciones textiles

Pic/istock

A medida que entran en vigencia los aranceles del 50 por ciento impuestos por los EE. UU., Cerca de un cuarto de las exportaciones textiles de la India pueden verse severamente afectadas en los próximos seis meses, ya que Estados Unidos es el mercado de exportación más grande para la industria de la ropa del país y los exportadores que lidian con cancelaciones de orden, dijeron los expertos el jueves.

