Center busca la transferencia de súplicas contra la ley de juegos en línea de HCS a SC







El Centro ha buscado la transferencia de súplicas desafiando la promoción y la regulación de la Ley de juegos en línea, 2025 de tres tribunales superiores a la Tribunal Supremo Para evitar veredictos en conflicto, la agencia de noticias informó PTI.

Un banco que comprende el Presidente del Tribunal Supremo BR Gavai y el juez K Vinod Chandran acordó enumerar la próxima semana la súplica del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (Meity) por la transferencia de tres casos pendientes de los Tribunales Superior de Karnataka, Delhi y Madhya Pradesh al Tribunal APEX.

«(El) sindicato ha presentado una súplica de transferencia … La Ley de Regulación de Juegos en línea ha sido impugnada ante tres tribunales superiores. Si se puede enumerar el lunes, ya que está listado por órdenes intermedias antes de la Tribunal Superior de Karnataka«, Dijo el abogado del centro, informó PTI.

Además de buscar la transferencia de súplicas, el Centro buscó una «suspensión de todos los procedimientos en las peticiones de escrito» en diferentes tribunales superiores hasta que se eliminó la petición de transferencia.

«Debido a múltiples litigios pendientes ante varios tribunales superiores que involucran la misma cuestión de derecho o sustancialmente similar y cuestionan los vires de la misma Ley impugnada, es imperativo que lo mismo se transfiera a este tribunal o cualquier tribunal superior para evitar cualquier divergencia de opiniones o multiplicidad de procedimientos», dijo la declaración, informó PTI.

Dijo que después de que la ley obtuvo el consentimiento del presidente, se presentaron múltiples peticiones en los tribunales superiores que impugnan la validez de la Ley.

«La Ley impugnada se ha promulgado con el objetivo de promover y regular estratégicamente el sector de juegos en líneamientras salvaguardar a los ciudadanos de los efectos adversos de los juegos de dinero en línea, y simultáneamente alentar y regular otras formas de juegos en línea «, dijo, informó PTI.

La declaración dijo que la Ley planteó preguntas, incluyendo si violó los artículos 14 (derecho a la igualdad), 19 (1) (g) (derecho a practicar profesiones) y 21 (derecho a la vida y libertad) de la constitución.

Otro problema señalado fue si la ley invadió la competencia legislativa de los estados bajo la estructura federal.

Si el acto impugnado no distingue entre juegos de habilidad y juegos de azar, violando así el artículo 14 del ConstituciónOtra pregunta leída.

«Por lo tanto, la presente petición de transferencia se está presentando en busca de la transferencia de la siguiente petición de escritura, titulada como Digital Works private Limited & Anr. V. Unión de India pendiente ante el Tribunal Superior de Karnataka en Bengaluru, Petición de escritura, titulado como Bagheera (OPC) Pvt. Sports & Entertainment Private Limited vs. Union of India pendiente ante el Tribunal Superior de Madhya Pradesh «, dijo, informó PTI.

La promoción y regulación de la Ley de juegos en línea, 2025 es la primera Legislación central Imaginar una prohibición nacional de los juegos en línea de dinero real, incluidos formatos populares como los deportes de fantasía.

La ley prohíbe ofrecer o jugar juegos de dinero en línea, independientemente de si son juegos de habilidad o casualidad, y clasifica las violaciones como delitos cognizables y no sinceros.

El proyecto de ley fue introducido en el Lok Sabha el 20 de agosto y aprobado en dos días por votación de voz en ambas cámaras del Parlamento y recibió asentimiento presidencial el 22 de agosto.

