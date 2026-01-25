Celulares para Ojols y Trabajadores del Campo, Baterías Badak

Jacarta – Ahora se requiere que los teléfonos inteligentes o teléfonos inteligentes se utilicen de manera constante en diversas condiciones, desde largas jornadas de trabajo, actividades al aire libre, comunicación diaria hasta entretenimiento.

Respondiendo a estas necesidades, Nubia continúa fortaleciendo su presencia en Indonesia ampliando su cartera de teléfonos inteligentes para satisfacer las necesidades diarias de los consumidores.

Centrándose en la durabilidad, el rendimiento a largo plazo y la conectividad accesible, Nubia presenta V80 máx. Y A76 5G a través de la colaboración con Smartfren.

Nubia V80 Max

Se trata de un smartphone dirigido a usuarios con alta movilidad diaria y largos horarios de funcionamiento. Este dispositivo satisface las necesidades laborales en el mundo real, lo que lo hace relevante para conductores de mototaxis (ojol) en línea, socios repartidores, trabajadores de campo y profesionales que dependen del rendimiento de los teléfonos inteligentes desde la mañana hasta la noche.

Para afrontar los desafíos de las actividades diarias, el Nubia V80 Max está equipado con resistencia a caídas certificada por TÜV hasta una altura de 1,8 metros, así como protección estándar IP64 que es resistente al polvo y salpicaduras de agua.

Esta construcción robusta fortalece su posición como un dispositivo confiable para usuarios con alta actividad, incluso en ambientes al aire libre. En la vida cotidiana, el nubia V80 Max admite conectividad 4.5G con GPS de alta precisión, lo que lo hace adecuado para usuarios que dependen de una navegación precisa y aplicaciones basadas en la ubicación.

Esta capacidad se ve reforzada por la tecnología Link Booster, que ayuda a mantener la estabilidad de la señal y mejorar la precisión de la navegación.

Para los conductores que ejecutan varias aplicaciones simultáneamente, desde navegación GPS, aplicaciones de transporte o entrega para la gestión de pedidos, hasta aplicaciones de comunicación con el cliente, este dispositivo es capaz de mantener un rendimiento fluido y estable, incluso durante las horas de trabajo más ocupadas.

Alimentado por una batería de gran capacidad de 6000 mAh con una duración de hasta 4 años, el nubia V80 Max soporta largas horas de trabajo sin necesidad de carga frecuente. Esta capacidad permite a los usuarios mantenerse concentrados en la realización de actividades, especialmente cuando viajan largas distancias o trabajan durante largos períodos en el campo.

La configuración de rendimiento también admite la multitarea fluida, de modo que el cambio entre aplicaciones sigue siendo receptivo y consistente. Además de favorecer la productividad, el nubia V80 Max también favorece el tiempo de descanso del usuario.