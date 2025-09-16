Celtics ya puede tener su sucesor de Al Horford

El Boston Celtics remodeló su lista en formas de asalto de titulares este verano. Pero quedan muchas preguntas sobre la cancha delantera de Boston y cómo se establecerá la rotación.

En ese contexto, el reverso de Boston 2024 para Xavier Tillman Parece más interesante a medida que se acerca el campamento de entrenamiento. Con la cancha delantera en flujo, Nate Moskowitz de CelticsBlog Argumenta que hay un camino creíble de regreso a la rotación, si puede arreglar una cosa.

El Horford Blueprint Boston quería

En su mejor momento, Tillman trae defensa de los playoffs. La comunicación es una fortaleza, manteniendo a los compañeros de equipo alineados. Su habilidad para cambiar y ajustarlo lo hace valioso entre los enfrentamientos. Posicionamiento y anticipación apretan las posesiones y elevan los esquemas de equipo. Él lucha contra el tamaño en el bloque, pero también puede mover los pies contra los guardias. Acciones de lectura temprano, encoge los carriles de conducción antes de abrir.

Ese es el Al Horford-Los fanáticos del plan adyacente una vez imaginaron cuando lo arrojaron como un posible heredero aparente. No es un borrador de borde puro, sino un conector de alto IQ que hace que la unidad de cinco hombres sea más inteligente.

Las métricas han reflejado ese techo en temporadas anteriores. Tillman se ha calificado como un defensor de impacto y uno de los mejores grandes de la liga. Es el producto del tiempo, los ángulos y las manos rápidas más que el pop vertical. Ese perfil se mantiene en minutos de playoffs. También se ajusta a cómo Boston quiere defenderse.

Xavier Tillman obtuvo 15 minutos desde el banco contra Mavs el viernes. Pensé que lo hizo muy bien. Terminé con 6 puntos, 2 asistencias y un bloque. Gran desmayado de un rollo corto, defensa sólida. Parecía Baby Horford: pic.twitter.com/dl2nor0lis – Tomek Kordylewski (@Timi_093) 2 de marzo de 2024

La carrera de los Celtics de Tillman hasta ahora

Pero la versión que Boston imaginó ha sido difícil de encontrar. Dos años desiguales en verde se definieron por hinchazón de rodilla y disponibilidad de parada de arranque. Ese ritmo y oportunidad limitado. Minutos fluctuados. Se resbaló Nehemías queta En el orden jerárquico a pesar de la confianza anterior.

Cuando jugó, a menudo fue en alineaciones de dos bigs lo que luchó por el espacio. Eso creó un ciclo de retroalimentación donde los minutos limitados condujeron a un impacto limitado, y regresaron nuevamente.

Esta temporada es, por diseño o necesidad, una ventana de evaluación. Con Horford, Kristaps Porzingisy Grano de escotilla Atrás, hay minutos disponibles. Boston necesita un defensor que pueda alternar las coberturas y mantener alineaciones juntas sin toques. Con un año restante en aproximadamente $ 2.5 millones, la ventana de evaluación es clara. El ajuste de identidad es obvio: switch listo, esquema-inteligente, de bajo uso.

Aún así, el momento de los Celtics más memorables de Tillman probablemente llegó en el Juego 3 de las Finales de la NBA de 2024 contra la Dallas Mavericks. Apiló fuertes posesiones defensivas. Enterró una esquina oportuna tres cerca del final del tercer cuarto. Si puede recuperar eso, es un buen augurio para su futuro en verde.

El futuro de la cancha delantera de Boston

Boston tiene opciones, y preguntas, por adelantado. Chris Boucher trae fiabilidad veterana y espaciado de selección y pop. Queta ofrece tamaño, presión de borde y rebote de élite. Brecha de garza Suministra un golpe de puntuación de segunda unidad y trabajo de vidrio ofensivo. Novato Amari Williams es el columpio de desarrollo con herramientas para convertirse en un papel de rotación.

Esa mezcla le da a Joe Mazzulla diferentes looks. Pero también aprieta la competencia. Tillman tendrá que ganar minutos con la defensa primero. El factor decisivo será su tiro.

Moskowitz sugiere: «Su mejor oportunidad para forjar un papel es demostrar que su disparo de salto es real, y algo que las defensas deben respetar».

Si marca esa casilla, hay un camino. Minutos confiables. Una segunda unidad más estable. La capacidad de Boston para alternar entre el tamaño y la capacidad de conmutación sin sacrificar el espacio. En una temporada en la que la flexibilidad importa tanto como Star Power, una solución interna de bajo costo podría ser exactamente cómo los Celtics asentan la cancha delantera posterior a Horford.