Celtics vinculados a una perspectiva en ascenso después de comentarios reveladores

El celtas de boston Todavía se están adaptando al ritmo de principios de temporada, pero la conversación sobre su futuro dio un giro inesperado esta semana. AJ DybantsLa selección proyectada entre los tres primeros y nativa de Brockton, regresará a casa para el próximo juego de BYU en TD Garden. El enfrentamiento ni siquiera ha comenzado todavía, pero los comentarios de Dybantsa antes del fin de semana ya han encendido una nueva ola de rumores sobre los Celtics.

Los fanáticos de Boston han seguido de cerca su ascenso durante años, y con la estrella local preparándose para jugar en la ciudad donde creció, la especulación sobre un posible futuro en verde solo se ha intensificado. Esta vez, el propio Dybantsa ayudó a impulsarlo.

AJ Dybants. Borrador 2026. Celtas de Boston.

Los rumores sobre los Celtics crecen a medida que Dybantsa habla sobre el interés de Boston

Los fanáticos de los Celtics han pasado meses etiquetando a Dybantsa en Photoshop, debatiendo escenarios preliminares y soñando abiertamente con agregar un nativo de Massachusetts a un núcleo construido alrededor Jayson Tatum y Jaylen Brown. Dybantsa reconoció que el ruido le ha llegado.

«Me etiquetan en las cosas de los Celtics todo el tiempo», Dybantsa le dijo a Bobby Manning de The Garden Report. «Instagram, Twitter, en todas partes. Definitivamente lo estoy viendo».

Los rumores ya eran fuertes antes de esta semana. Lo que los hizo subir fue lo que dijo a continuación. Cuando se le preguntó específicamente acerca de encajar junto a Tatum y Brown, Dybantsa no eludió la pregunta. En cambio, pronunció la frase que instantáneamente se convirtió en la pieza central de los últimos rumores sobre los Celtics.

«Si los dioses del baloncesto alguna vez lograron que eso funcionara», el dijo«Soy bastante adaptable para jugar en múltiples posiciones. Así que creo que no perjudicaría el juego de nadie, sino que sólo lo mejoraría».

Esa respuesta cambió inmediatamente el tono de la conversación.

AJ Dybantsa sobre cómo encajaría con Tatum & Brown si fuera seleccionado por los Celtics: “Si los dioses del baloncesto alguna vez lograron que eso funcionara… soy bastante adaptable para jugar en múltiples posiciones. «Así que creo que no perjudicaría el juego de nadie, sólo lo mejoraría». A través de @CelticsCLNS

Por qué su conjunto de habilidades hace que estos rumores sobre los Celtics sean difíciles de ignorar

Más allá de las raíces locales, la idoneidad del baloncesto es lo que da fuerza a estos rumores. Dybantsa es un lateral de 6’9 que juega con potencia, ritmo y el tipo de físico que se traduce desde el principio en el NBA nivel. Ha abrumado a los defensores en BYU con su fuerza y ​​capacidad de conducción, al mismo tiempo que muestra los destellos de tiro que los cazatalentos esperan de una primera selección.

Para los Celtics, un jugador con su combinación de tamaño, anotación y versatilidad posicional naturalmente se destaca. Tatum y Brown prosperan junto a alas que pueden cambiar de tarea, atacar con el regate y complementar su puntuación sin necesidad de dominar las posesiones. Dybantsa también lo ve.

«Soy adaptable. Puedo jugar en múltiples posiciones». dijo en la misma entrevista. «Creo que sólo mejoraría el juego de todos».

Escuchar a un prospecto proyectado entre los tres primeros hablar directamente sobre encajar en la plantilla de Boston es inusual. Los prospectos generalmente se mantienen neutrales sobre equipos específicos de la NBA. Dybantsa se inclinó por la idea.

Para una base de fanáticos que abraza el talento local más que la mayoría, eso es todo lo que se necesita.

¿A quién te recuerda el juego de AJ Dybantsa? 🤔 El prospecto No. 1 SC NEXT 100 con 17 PTS en 7-10 FG en la segunda victoria de la temporada de BYU 🔥

Lo que realmente significan estos rumores

El camino para que Boston consiga realmente Dybantsa sigue siendo improbable. A menos que la temporada gire de una manera que los Celtics no esperan, no serán reclutados ni cerca de la cima del tablero. Está ampliamente proyectado entre los tres primeros, y ese nivel rara vez baja.

Pero los rumores no siempre tienen que ver con la probabilidad. A veces se trata de posibilidades.

Y Dybantsa no cerró la puerta a esa posibilidad. Reconoció el ruido, se inclinó hacia la conexión de Boston y habló abiertamente sobre encajar con Tatum y Brown.

Los Celtics todavía tienen su temporada en la que concentrarse. Faltan meses para el draft. Pero el regreso a casa de Dybantsa convirtió una historia tranquila en una que perdurará por mucho tiempo.