Celtics Trade Pitch los aterriza versátiles

El Boston Celtics Nunca he sido tímido para remodelar su lista. Este verano ya ha sido uno de sus más turbulentos en la memoria reciente, con Jayson Tatum Rehabilitación de una lesión de Aquiles y la oficina principal equilibrando las limitaciones de impuestos de lujo contra la necesidad de seguir siendo competitivos.

¿Un nombre ahora en el centro de la charla comercial? Anfernee Simons. Su talento de puntuación es innegable, pero también lo es el salario anual de $ 25 millones adjunto a su acuerdo. Para un equipo a aproximadamente $ 12 millones de despejar el impuesto de lujo, la mudanza de Simons podría tener más sobre la flexibilidad que el ajuste.

Ahí es donde una propuesta de Chris Forsberg de NBC Sports Boston entra – enviando a Simons al Bulls de Chicago a cambio de tres jugadores más jóvenes controlados por costos.

El marco

Boston Celtics recibe: Joy Dansum, Jalen Smith, Terry

Chicago Bulls recibe: Anfernee Simons

Simons fuera, dosunmu en

Simons es un anotador probado, pero con Jaylen Brown, Derrick Whitey Payton Pritchard Todos preparados para roles significativos, su valor en Boston parece redundante. Su contrato también lo hace más difícil de justificar en una lista de impuestos.

Ingrese Ayo Dosunmu. Con solo 25 años, Dosunmu se ha convertido en uno de los jóvenes guardias más confiables de Chicago. Defiende múltiples posiciones, toma decisiones inteligentes y proporciona un juego constante, un tipo de pegamento perfecto para un equipo de los Celtics que necesitará estabilidad mientras Tatum se recupera.

Como Forsberg explicó: «Dosunmu se adapta mejor al molde de una pieza a largo plazo» en el sistema de Boston.

Se espera que los Boston Celtics comiencen a Payton Pritchard y que Anfernee Simons salgan de la banca, por @Grantafseth «Los Boston Celtics parecen estar preparados para elevar a Payton Pritchard a la alineación inicial mientras usan Anfernee Simons como una opción de puntaje de alta puntuación desde el banco para … pic.twitter.com/m6fug6melu – nbacentral (@thedunkcentral) 14 de agosto de 2025

Smith y Terry: Profundidad para los Celtics

La segunda pieza de este acuerdo es el seguro de la cancha delantera. Jalen Smith, todavía solo 25, aporta tamaño y atletismo a la rotación de Boston. Si bien su desarrollo ha sido desigual, está bajo contrato durante dos años más en un acuerdo amigable con el equipo, lo que lo convierte en una adición de bajo riesgo.

Luego está Dalen Terry, quien a los 22 años sigue siendo un proyecto en gran medida. Sus herramientas defensivas son intrigantes, pero su juego ofensivo necesita trabajo. Aún así, podría ser un swing de desarrollo para Boston, o un chip comercial que podrían redirigir para el alivio de la tapa si es necesario.

Por qué los Bulls podrían hacerlo

Chicago continúa flotando en el limbo de la NBA, en algún lugar entre la reconstrucción y la persecución. Agregar Simons les daría una opción de puntuación dinámica para emparejar Josh Giddey en la pista trasera.

Como lo expresó Forsberg: «Dado que nadie sabe lo que están haciendo exactamente los Bulls, los llamamos para ver si piensan que Simons puede ayudar en su búsqueda anual para conseguir un puesto de juego».

Financieramente, los Bulls podrían absorber Simons sin problemas. Para un equipo que busca agregar más golpes de puntuación, el movimiento podría ser atractivo.

El veredicto para los Celtics

Para Boston, este comercio tiene menos que ver con el talento que el equilibrio. Mover el acuerdo de $ 25 millones de Simons por tres salarios más pequeños recortaría alrededor de $ 6 millones, empujándolos más cerca de deslizarse bajo la línea de impuestos. Dosunmu proporciona valor inmediato con su defensa y versatilidad, mientras que Smith y Terry ofrecen alza con poco riesgo.

Los Celtics estarían sacrificando a un anotador probado, pero estarían ganando flexibilidad, el tipo de movimiento que le da a Brad Stevens opciones más adelante en la temporada. Para una franquicia que hace malabares con la salud, la presión del límite y las aspiraciones de campeonato, esa flexibilidad podría resultar más valiosa que los cubos de Simons.