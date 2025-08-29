Celtics Trade Pitch los aterriza versátiles hacia adelante

El Boston Celtics Continúe navegando por una temporada baja llena de preguntas. ¿Uno de los nombres que dibujan la especulación temprana? Selección de primera ronda Hugo González.

El ala de 19 años conlleva un alza significativa, pero los buitres comerciales ya están dando vueltas. Un escenario: flotado por Zach Buckley de Zach Buckley de Bleacher Report -enviaría a González y una selección de segunda ronda de 2026 al Washington Wizards a cambio de adelante Justin Champagnie.

¿Pero debería Boston considerarlo?

El campo de intercambio

Boston Celtics recibe: Justin Champagnie

Los magos de Washington reciben: Hugo González y una selección de segunda ronda de 2026 (en Min, NYK, NOP o POR)

¿Champagnie mueve la aguja para los Celtics?

La motivación es clara: agregar profundidad veterana mientras Jayson Tatum se recupera de su lesión en Aquiles. Champagnie es un jugador de rotación sólida, promediando 8.8 puntos y 5.7 rebotes Mientras dispara 38.3% de tres.

Como Buckley notó:

«Boston se está preparando para retroceder esta temporada, pero no querrá mantenerse deprimido por mucho tiempo. Cada vez que Jayson Tatum está listo para regresar de su Aquiles roto, los Celtics deberían desafiar una vez más el control de la Conferencia Este».

Si ese es el objetivo, y debería ser, entonces es poco probable que Champagnie mueva la aguja. Trae disparos y familiaridad como ex celta, pero se proyecta más como una pieza de banco profunda una vez que Tatum regresa. El comercio de alza a largo plazo por la ayuda marginal a corto plazo es el tipo de decisión que puede atormentar las oficinas delanteras.

Justin Champagnie 24-25 anotaciones, rebotes y defensa 🎥 Estadísticas Últimos 60 juegos por 75 posesiones: 14.3 ppg9.1 Reb62.4 2pt%38.3 3PT%1.7 STL1.0 BLK pic.twitter.com/ankpjolt24 – 💫 Trefc (@hsgvensson) 22 de julio de 2025

Hugo González: El activo Boston debería mantener

Por otro lado, González representa un potencial sin explotar. Una vez considerado un prospecto de los cinco mejoresEl producto Real Madrid tiene el tipo de alza a largo plazo que Boston generalmente codifica.

Sus números la temporada pasada, solo 5.2 puntos y 2.5 rebotes en 14.2 minutos – No reflejes la historia completa.

«No te obsesiones con los números», analista de borrador Tyler Rucker prevenido. «La situación es grande para entender. Hugo tiene los productos».

El presidente de los Celtics, Brad Stevens, también ha dejado en claro que Boston valora altamente González, señalando que habían «rastreado su desarrollo en España durante bastante tiempo» y que «tiene todos los intangibles de un jugador de baloncesto ganador». – Via Celtics en X.

Realidad financiera de los Celtics

Esta temporada baja, los Celtics ya se han separado de Jrue Holiday y Kristaps Porzingis mientras hace malabares con la línea de tiempo de recuperación de Tatum. En ese contexto, el talento joven y controlado por costos es más valioso que nunca.

González está en un contrato de novato a través de al menos 2027, con opciones de equipo que le dan flexibilidad y costos de Boston. Champagnie, aunque útil, viene con compromisos salariales inmediatos pero sin el mismo alza a largo plazo.

Grito a Hugo González ☘️ El novato de los Celtics se mantiene realmente activo en ambos lados del piso. Anoche obtuvo 13 puntos (2-4 en tres) para ir con cinco rebotes, dos asistencias y un bloque en una victoria contra los Lakers de Los Ángeles en Las Vegas: pic.twitter.com/nul2nxjyd4 – Tomek Kordylewski (@Timi_093) 18 de julio de 2025

El veredicto

Para Washington, este acuerdo sería obvio: voltee una pieza de rotación para un prospecto a nivel de lotería y capital de borrador. Ese es exactamente el libro de jugadas de una franquicia de reconstrucción.

Sin embargo, para Boston, no se suma. El comercio de González por Champagnie no cambia de manera significativa su perspectiva 2025–26 y no hace nada para resolver la hoja de tapa.

En lugar de perseguir actualizaciones a corto plazo, los Celtics deberían apoyarse en desarrollar a su novato y prepararse para el regreso de Tatum. En un verano lleno de incertidumbre, mantener su perspectiva más prometedora podría ser el movimiento más inteligente de todos.