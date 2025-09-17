Celtics Trade Pitch les da a los 6 veces alantero All-Star

El Boston Celtics están navegando por un verano de ajuste. Con Jayson Tatum Rehabilitación de un Aquiles roto, Boston está remodelando su rotación e identidad en tiempo real. Varias piezas del campeonato 2024 han seguido adelante. La oficina principal está equilibrando el desarrollo con competitividad.

En ese contexto del año puente, el atractivo de un cercano probado es comprensible. Recientemente, Rohan Brahmbhatt de Clutchpoints flotado DeMar DeRozan como un objetivo potencial en la temporada. La idea plantea preguntas justas sobre el ajuste, el costo y la línea de tiempo.

El caso de DeRozan en Celtics Green

DeRozan sigue siendo uno de los anotadores de media cancha más estables de la liga. Él Promedió 22.2 puntos, 4.4 asistencias y 3.9 rebotes la temporada pasada. Su juego se traduce tarde, donde las posesiones se desaceleran y los equipos necesitan a alguien para fabricar un aspecto limpio.

En un año sabático, su cadencia podría estabilizar las alineaciones de cierre. El resto de la lista podría absorber los representantes de desarrollo. Esa estabilidad tiene valor en los meses previos a que Tatum regrese completamente.

Dentro de la estructura de Boston, la gravedad de desaceleración y maletera de DeRozan aún puede generar resultados eficientes. Jaylen Brown El examen y el juego de rollo corto pueden forzar la ayuda de la línea de fondo. Eso puede liberar cortadores y tiradores. Derrick White Reubicar los pares de pelota con el ritmo de DeRozan, manteniendo las salidas disponibles.

Los grupos de segunda unidad podrían apoyarse en DeRozan para anclar la ofensiva cuando el disparo de pull-up se seca. Si se lleva más allá de esta temporada, el enfoque podría continuar en un papel más pequeño e impulsado por el enfrentamiento una vez que Tatum regrese a toda su fuerza.

Por qué los Celtics podrían pasar

La ruta comercial más realista probablemente envía Anfernee Simons. Eso convierte la idea de «Agregar puntuación» en «Tipos de creación de intercambio».

Simons ofrece más que solo una puntuación de volumen. Es más joven, con espacio para convertirse en una pieza a largo plazo. Su juego extiende las defensas con tres tripos de pull-up de alto volumen y unidades cuesta abajo que presionan el borde. Esa gravedad vertical y horizontal obliga a los oponentes a defender cada centímetro del piso.

DeRozan prospera en diferentes espacios. Opera desde los codos y la uña, donde la ayuda puede llegar más fácilmente sin la misma penalización por dejar tiradores. Ese cambio comprime el espacio. Altera la noche en las matemáticas en las que Boston se ha apoyado sin Tatum. Durante una temporada completa, esos cambios ondulan a través de alineaciones y la calidad del disparo.

También está el contraste estilístico. El tiroteo de tres puntos de DeRozan nunca ha sido confiable. El sistema de Boston se basa en un espaciado de cinco outs y tres trituradores de activación rápida. Cambiar la ofensiva más cerca de los codos invita a la ayuda de las uñas, se encoge los carriles de conducción para el marrón y el blanco, y reduce las ventanas que pasan. Puede ajustar el esquema para acomodarlo, pero cada ajuste tiene un costo de oportunidad.

Mientras tanto, Simons cabe limpiamente en el enfoque preferido de Boston. Su tiro conserva el espacio del piso. Su edad asegura que pueda crecer junto al núcleo. Y su estilo mantiene la ofensiva amplia y moderna, que es exactamente como quieren jugar los Celtics.

El veredicto en un trato de DeRozan

Boston debería mantener la fe en Simons. El ajuste del guardia más joven, el espacio sostenido y la flexibilidad a largo plazo superan el atractivo de la estabilidad del juego tardío de DeRozan.

Pagando activos reales por un anotador que no sea espaciado que haya pasado sus riesgos principales para resolver problemas de postemporada mientras crea otros nuevos durante la temporada regular. En un año centrado en el desarrollo y la gestión de la lista inteligente, la paciencia y el tiroteo son apuestas más seguras para los Celtics.