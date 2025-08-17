Celtics Trade Pitch les consigue anotador explosivo

El Boston Celtics Continúe navegando por una temporada baja llena de preguntas, con el desprendimiento de salario su principal prioridad hasta el momento. Pero después de un verano de medidas agresivas de reducción de costos y reorganización de la lista, ha surgido un escenario comercial intrigante.

La idea: ganar elogios de Barstool Sports ‘Dan Greenberg – Enviaría Anfernee Simons hacia Bulls de Chicago para Coby White y Jalen Smith En un movimiento que podría beneficiar a ambas partes en lo que ya ha sido un verano transformador.

White y Smith Save Celtics $ 5.8 millones

La motivación de Boston es doble: crear flexibilidad financiera y agregar profundidad versátil. Simons es una máquina de puntuación, pero su contrato de $ 27.68 millones Representa una carga significativa para un equipo que intenta desesperadamente meterse bajo los umbrales de impuestos de lujo. White y Smith, mientras tanto, costarían solo $ 21.89 millones combinados para la temporada, ofreciendo un alivio inmediato, ahorrando a los Celtics aproximadamente $ 5.8 millones.

Desde la perspectiva de Chicago, el acuerdo tiene sentido si dudan sobre el precio de extensión de White. En lugar de arriesgarse a perder blanco por nada en la agencia libre, los Bulls adquirirían el contrato expirante más alto de Simons en $ 27.68 millones, proporcionando un mayor alivio del límite el próximo verano al tiempo que evitan la difícil decisión de pagar el valor de mercado blanco a largo plazo.

Como Greenberg notó Sobre el posible acuerdo: «Si Chi no quiere extenderlo, ¿por qué no querrían un jugador salario más alto que expire?»

Dos vías estratégicas para Boston

La belleza de este comercio se encuentra en la opcionalidad que crea para la oficina principal de los Celtics. Boston tendría dos vías distintas para maximizar el valor:

Opción 1: Flip y guarda

Mantenga a Smith como seguro de la cancha delantera e intercambie blanco en la excepción comercial de un equipo o a una franquicia que opera por debajo de la línea de impuestos en la fecha límite. Este enfoque prioriza el alivio financiero inmediato mientras se mantiene la flexibilidad de la lista.

Opción 2: extender y construir

Cambiar a Smith con la excepción de nivel medio no imposible de un equipo y extender el blanco si el precio se alinea con la visión a largo plazo de Boston. Esta estrategia se centra en construir alrededor del potencial bidireccional emergente de White.

Cualquiera de las vías podría acercar a Boston a escapar de las multas fiscales de lujo, una gran victoria para una oficina principal que busca restablecer su cronograma financiero mientras permanece competitivo.

Por qué White se adapta al sistema de los Celtics

Mientras que Smith trae una valiosa profundidad de la pista delantera, White representa la joya de la corona de esta posible adquisición. El guardia de 25 años se ha convertido en un anotador legítimo, promediando 20.4 puntos y 4.5 asistencias la temporada pasada mientras disparando 37.0% de tres.

Bajo el sistema de Joe Mazzulla, la versatilidad de White se maximizaría. Su habilidad para jugar en ambas posiciones de guardia, crear su propio tiro y defenderse lo convierte en un ajuste ideal para Boston. Más importante aún, White’s Age (25) podría alinearse perfectamente con la próxima ventana de campeonato de los Celtics una vez Jayson Tatum devoluciones.

¿Qué viene después?

Si bien el movimiento puede ser poco probable, la lógica detrás de este acuerdo propuesto es clara: Boston gana flexibilidad financiera al tiempo que agrega un sistema perfecto en blanco, y Chicago evita perder un activo por nada mientras gane un mayor alivio de la tapa.

En un verano definido por las prioridades de matanza salarial, este campo comercial de las redes sociales destaca el tipo de creatividad que maniobra que Boston puede necesitar explorar si desean equilibrar sus libros y permanecer en la mezcla de campeonato.