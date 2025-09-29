Celtics predijo separarse con los favoritos de los fanáticos

El Boston Celtics Ya han hecho varios movimientos audaces esta temporada baja. Se separaron con Jrue Holiday y Kristaps Porzingis. También se están preparando para una temporada sin Jayson Tatum.

Hombre grande veterano Al Horford dejado para Estado de oro. Ese movimiento terminó una época en la pista delantera de Boston. Aún así, con la temporada regular acercándose, existe la sensación de que los Celtics no están terminados.

Como parte de NBC Sports Boston’s Ramp al campamento Se pidió a la serie, los analistas que predeciran los titulares de mitad de temporada en negrita para la temporada 2025–26. Una predicción se destacó. Sugirió que Boston podría verse obligado a tomar una decisión dolorosa sobre un favorito de los fanáticos.

¿Faltador de los Celtics en movimiento?

Kayla Burton de NBC Sports Boston le hizo llamar. Ella predijo que los Celtics intercambiarán francotirador Sam Hauser.

«No voy a decir dónde porque no tengo idea. Y tan triste como este titular me hace sentir, creo que hacen un movimiento audaz y algo triste en la fecha límite de intercambio y adquieren un hombre grande». Burton dijo.

Hauser ha sido uno de los jugadores más populares de los Celtics desde que ingresó a la rotación. Pero la predicción de Burton destaca el tipo de decisión que la oficina principal podría enfrentar si el equipo necesita más tamaño.

El valor de Hauser podría aumentar con Tatum

Con Tatum marginado, Hauser está establecido durante más minutos. Ese papel más importante podría aumentar su valor comercial si sigue disparando a un nivel de élite.

El jugador de 27 años ha golpeado 42% de sus tres En las últimas tres temporadas. Eso lo convierte en uno de los tiradores más eficientes de la liga. Los equipos en la carrera de playoffs siempre codician esa habilidad en la fecha límite.

En las últimas tres temporadas combinadas, 65 jugadores han disparado al menos 750 tres y son 6 «6 o más alto. Sam Hauser los lleva a todos en 3PT% al 42%. Talento de tiro ultra raro. pic.twitter.com/ejqnhjpexl – Jake Issenberg (@jakeissenberg) 23 de julio de 2025

La cancha delantera de Boston

La lista de Boston sigue siendo talentosa. Pero la profundidad central es delgada. Las características de rotación Nehemías queta, Brecha de garzay Chris Boucher.

Si los Celtics quieren mantener el ritmo en el este, pueden necesitar un hombre grande probado. El tiroteo de Hauser podría convertirlo en la pieza que desbloquea tal movimiento.

El comercio de Hauser llegaría a un costo

Un acuerdo no vendría sin riesgo. Hauser está en uno de los contratos más amigables para el equipo de la liga. Su tiroteo es un arma importante para la ofensiva de Boston.

Otro que Anfernee SimonsHauser es uno de los chips comerciales más lógicos. Pero si va, otros deben dar un paso adelante. Eso podría significar un salto de Baylor’s Barnsman. También podría significar progreso de Jordan Walsh o una ruptura del novato Hugo González.

Los Celtics ya están haciendo malabarismos con lesiones y rotación de la lista. Perder Hauser solo aumentaría el grado de dificultad.

¿Qué sigue para los Celtics?

Los Celtics ya han sacudido las cosas este verano. Otro movimiento a mitad de temporada no sería un shock. Si la predicción de Burton resulta correcta, Hauser podría ser la víctima de una actualización de la cancha delantera.

Por ahora, se queda en Boston. Sigue siendo uno de los tiradores más confiables del equipo. Y él es un jugador que podría ayudar a los Celtics a ganar ahora y aumentar su valor comercial en el proceso.