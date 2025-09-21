Celtics podría reunirse con el ex candidato de DPOY

El Boston Celtics están entrando en un año de transición con su rotación central en flujo. Kristaps porzģis fue tratado con el Atlanta Hawks. Grano de escotilla y Al Horford También siguió adelante. Que deja a Boston probando una mezcla de Nehemías queta, Brecha de garza, Amari Williamsy Chris Boucher para ver quién puede pegarse.

Pero si ese grupo no responde completamente a la pregunta, otra opción podría surgir el próximo verano. Una reunión con Robert Williams III sigue siendo una posibilidad, ofreciendo a Boston una solución familiar en el medio.

El impacto de Williams en Boston

En su apogeo, Williams era un candidato al jugador defensivo del año y una fuerza que levantó el techo de Boston. Su protección de la llanta, la amenaza de lob y el juego de rollo corto sobrealimentaron los esquemas de los Celtics. Durante sus dos años más productivos, Boston llegó a las Finales de la NBA y luego a las Finales de la Conferencia Este. Su química con Jayson Tatum y Jaylen Brown fue sin costuras.

En el papel, todavía parece un ajuste cómodo para Boston. Pero la disponibilidad siempre será la captura.

El tiempo de Williams después de los Celtics

Después de su oficio al Portland Trail BlazersLas lesiones nuevamente limitaron su pista. Jugó solo 26 juegos en dos temporadas en PortlandY su efectividad siempre ha dependido de la explosividad y el tiempo.

Dicho esto, la ventaja no ha desaparecido. Si puede mantenerse saludable y recuperar una explosión funcional, el impacto de Williams debería volver rápidamente. Su sensación en el sistema de Boston ya está probada. Si los médicos se revisan y las actas son sostenibles, su mercado podría alinear con lo que los Celtics pueden pagar.

Cómo los Celtics podrían hacer que funcione

Boston proyecta tener acceso a la excepción completa de nivel medio el próximo verano- aproximadamente $ 15 millones para comenzar. Si bien es posible que no lo gasten todo en Williams, podría valer un swing amigable para el equipo.

Todavía dependerá de la salud. La oficina principal también tiene que evaluar sus opciones internas. Queta tiene rumores. La ofensiva de Garza podría exigir minutos si su defensa se mantiene. Si alguna vez golpea, la urgencia de agregar una gran gota veterana.

El veredicto

Una reunión con Robert Williams III tiene sentido del baloncesto, si el precio y la salud se alinean. Boston no debería gastar demasiado. Pero un trato de bajo riesgo y alto recompensa que usa el MLE podría devolverles un ancla defensiva y un ataque con el vestuario.

Para un equipo de los Celtics que planea un cambio rápido una vez que Tatum regrese, apostar por un producto conocido podría ser el tipo de swing calculado que vale la pena.